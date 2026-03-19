Лора Христова: Като се прибера в България ще направя баница

Международната федерация по биатлон направи кратък биографичен клип за българската звезда Лора Христова, която се превърна в една от най-популярните сензации на Зимните олимпийски игри със спечеления бронзов медал в индивидуалната дисциплина.

Ето какво разказва самата Лора във видеото и какво е представянето ѝ от Международната федерация по биатлон:

"Определено се чувствам млада, но не се възприемам като чак толкова млада, особено след като се състезавам от много години. Просто се наслаждавам на това. Аз съм спокоен човек, но и човек, който обича забавленията. Знаеш, има разлика между деня и нощта – това е", каза Лора.

Лора Христова и част от останалите ни биатлонисти се завръщат у нас в понеделник

Лора Христова стана популярна сред широката публика по време на Зимните олимпийски игри Милано–Кортина 2026, след като спечели бронзов медал в индивидуалната дисциплина при жените и изненада всички – но не и себе си. В интервю преди състезанието тя каза, че първият ѝ олимпийски медал е бил изненада, ако може така да се каже, защото никой не го е очаквал, но е била приятна изненада.

"Всичко е възможно. Просто не започнах с мисълта за медал. Всъщност не е чак толкова голяма изненада, защото знам колко много труд вложих. Опитвам се да не бъда прекалено емоционална и да остана фокусирана върху следващите стартове. Мотивирана съм и трябва да преследвам и второто, и първото място", разказва Лора.

На 22 години това не бяха първите ѝ Олимпийски игри. Христова участва и в Пекин, където завърши последна в спринта при жените. Въпреки това пази добри спомени от онези дни.

"Когато започнах да се състезавам в Световната купа, бях последна в класиранията. Сега виждам как успях да подобря резултатите си. Това беше първата ми година в Световната купа и беше изключително вдъхновяващо да се състезавам с тези атлети около мен. Просто гледах наоколо и си казвах: „Уау, сега този ме изпреварва, сега другият е тук.“

Започнах на 11 години, защото има местен клуб в Троян и този спорт е много популярен там. Започнах с един съученик и бях много развълнувана от стрелбата. Не знаех, че ще тренирам толкова много.

Когато бях на 15, започнахме с повече лагери и се налагаше да пропускам много учебни занятия. Тогава се запитах дали искам да се занимавам с това професионално или да спра. Характерът ми е такъв, че не се отказвам лесно. Въпреки силната ми мотивация за упорита работа, винаги съм позитивна и усмихната.

Обичам всичко в ежедневието си – от ставането сутрин до приготвянето на закуска, дори да си направя авокадо тост след тренировка. Обичам и психологията. Работя много върху психическата си подготовка. В такива моменти е важно не само да спечелиш медал или нещо друго в живота, а да останеш смирен, „на земята“, както казваме в България. Мисля, че това много ми помогна", обяснява Лора.

Как ще отпразнува този невероятен сезон, когато се върне в България?

"Всъщност имаме традиционно българско ястие – баница. Вкусът е подобен на турския бюрек. Това ще е първото нещо, което ще направя, когато се прибера – ще я приготвя сама и ще я изям. Ще изпия две-три чаши вино и ще се видя с най-добрите си приятели", споделя Лора.

У дома обаче няма да я чакат само приятели. Христова знае колко силно влияние имат резултатите ѝ върху младите български биатлонисти, които следват мечтите си.

"Много се гордея с това. Не съм единствената, която е успяла. Имаме и други състезатели в отбора, които също са вдъхновение. Но все пак се гордея, защото това ще им даде повече увереност, че мечтите им могат да се сбъднат", завършва Лора във видеото.