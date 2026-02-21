Лора Христова дари свой състезателен екип на Олимпийския музей в Лозана

Българската биатлонистка Лора Христова дари свой състезателен екип на Олимпийския музей в Лозана.

Церемонията се състоя след днешния масов старт на 12.5 километра в Антхолц-Антерселва, в който 22-годишната Христова завърши на 14-о място.

Специално в италианския зимен център от музея пристигна Ана Фолц, която получи екипа.

Фолц от своя страна направи подарък на българката, която спечели бронз на Игрите в Милано-Кортина в индивидуалния старт на 15 километра.

На церемонията присъстваха още служебният спортен министър Димитър Илиев, председателят на БОК Весела Лечева и легендарният български треньор по биатлон Боран Хаджиев.