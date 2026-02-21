Популярни
  2. Милано - Кортина 2026
  3. Лора Христова дари свой състезателен екип на Олимпийския музей в Лозана

Лора Христова дари свой състезателен екип на Олимпийския музей в Лозана

  • 21 фев 2026 | 17:28
  • 649
  • 2

Българската биатлонистка Лора Христова дари свой състезателен екип на Олимпийския музей в Лозана.

Желязната Лора Христова се пропука в последната стрелба и изпусна сигурен медал
Желязната Лора Христова се пропука в последната стрелба и изпусна сигурен медал

Церемонията се състоя след днешния масов старт на 12.5 километра в Антхолц-Антерселва, в който 22-годишната Христова завърши на 14-о място.

Специално в италианския зимен център от музея пристигна Ана Фолц, която получи екипа.

Фолц от своя страна направи подарък на българката, която спечели бронз на Игрите в Милано-Кортина в индивидуалния старт на 15 километра.

На церемонията присъстваха още служебният спортен министър Димитър Илиев, председателят на БОК Весела Лечева и легендарният български треньор по биатлон Боран Хаджиев.

