  1. Sportal.bg
  2. Милано - Кортина 2026
Тежката дума на феновете: Лора Христова е най-голямата сензация в биатлона на Игрите в Италия

  • 27 фев 2026 | 11:53
  • 2371
  • 3

Българката Лора Христова беше избрана за най-голямата изненада в биатлона на Олимпийските игри в Милано и Кортина д'Ампецо след допитване до феновете от Международния съюз по биатлон.

22-годишната Христова записа серия от силни класирания на италианска земя - седмо място в преследването, 11-о в спринта и 14-о в масовия старт, а безспорният връх в представянето ѝ беше бронзовото отличие в индивидуалния старт на 15 километра при жените.

Победителят в гласуването беше определен чрез вот на феновете на Facebook страницата на Biathlonworld. Над 20 000 души са гласували за българката.

На второ място в класацията остана чехкинята Тереза Воборникова с около 4700 гласа, а на трето е мъжката щафета на Финландия с 525, водена от Оли Хийденсало.

Снимки: Imago

