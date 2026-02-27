Тежката дума на феновете: Лора Христова е най-голямата сензация в биатлона на Игрите в Италия

Българката Лора Христова беше избрана за най-голямата изненада в биатлона на Олимпийските игри в Милано и Кортина д'Ампецо след допитване до феновете от Международния съюз по биатлон.

22-годишната Христова записа серия от силни класирания на италианска земя - седмо място в преследването, 11-о в спринта и 14-о в масовия старт, а безспорният връх в представянето ѝ беше бронзовото отличие в индивидуалния старт на 15 километра при жените.

Победителят в гласуването беше определен чрез вот на феновете на Facebook страницата на Biathlonworld. Над 20 000 души са гласували за българката.

На второ място в класацията остана чехкинята Тереза Воборникова с около 4700 гласа, а на трето е мъжката щафета на Финландия с 525, водена от Оли Хийденсало.

Следвай ни:

Снимки: Imago