В Троян посрещнаха тържествено бронзовата олимпийска медалистка Лора Христова

Троян посрещна бронзовата медалистка от Олимпийските игри в Милано–Кортина Лора Христова, както и младата надежда на клуб „Аякс“ Райа Аджамова и състезателя по ски ориентиране Станимир Беломъжев на тържествена церемония в родния им град.

Посрещането се състоя в новопостроената, но все още неофициално открита спортна зала в Троян. Стотици деца и младежи от местните спортни клубове, представители на институции и граждани се събраха, за да изразят уважението и подкрепата си към спортистите. Сред присъстващите бяха и техните семейства и треньори.

Събитието започна с аплодисменти към Станимир Беломъжев, Райа Аджамова и отсъстващите Милена Тодорова, Владимир Илиев, Мария Здравкова и Константин Василев. С шпалир от мажоретки и духова музика в залата влезе бронзовата медалистка от зимните Олимпийски игри в Милано–Кортина Лора Христова, която беше поздравена от присъстващите със ставане на крака и бурни аплодисменти. По стар български обичай на спортистите и гостите, дошли да ги уважат, бяха поднесени хляб и сол.

Приветствие към спортистите отправи кметът на Троян Донка Михайлова.

„Днешният ден е ден на благодарност. Благодарим ти, Лора. Благодарим на всички наши състезатели за сълзите от радост, за вълнението и за онзи възел в гърлото, който усещаме и днес. Благодарим ви, че ни дадохте повод да се гордеем, че сме троянци. Няма по-добър начин да открием тази зала от това тя да бъде осветена от усмивките и вдъхновените погледи на стотици спортуващи троянски деца“, каза Михайлова. В словото си кметът изброи многобройните успехи на троянските спортисти на престижни международни форуми.



„Скъпи деца, сигурен съм, че някъде тук, на трибуните на тази зала, стои бъдещ олимпийски шампион. Искам да запомните едно – успехът се постига с много труд, усилия и любов, както ни показва Лора“, обърна се тя към събралите се в залата деца.

Бяха прочетени поздравителни адреси от министъра на младежта и спорта Димитър Илиев и от председателя на Български олимпийски комитет Весела Лечева.

Сред официалните гости бе Володя Златев, член на Изпълнителното бюро на Българския олимпийски комитет, който поднесе поздравление от името на председателя на Българския олимпийски комитет Весела Лечева.

„С изключителното си представяне вие ни направихте истински горди. Вашият успех впечатли не само българските фенове, но и почитателите на спорта по целия свят. Освен спечеления медал, вие записахте името си в златната история на българския олимпизъм със своя спортен дух, феърплей и лидерство – качества, които ви правят пример за подражание. Днес всички българи знаят коя е Лора Христова – символ на талант, трудолюбие и отдаденост“, се посочва в прочетения от него поздравителен адрес. Златев поднесе и възпоменателни плакети на Лора Христова и Донка Михайлова от името на БОК.

Кулминацията на церемонията бе обръщението на бронзовата медалистка към присъстващите.

„Усещах огромната ви подкрепа по време на олимпийските игри, но и много преди това – във всички състезания, както в успехите, така и в трудните моменти. Винаги съм чувствала вашата подкрепа зад гърба си“, заяви Христова.



„С оптимизъм и вяра се радвам, че мога да присъствам на откриването на тази спортна зала. Убедена съм, че тя ще привлече още повече млади таланти и ще помогне на подрастващите да изградят характер, който ще им бъде полезен не само в спорта, но и в живота – да се справят както с успехите, така и с трудностите, защото спортът възпитава дисциплина“, допълни тя.

В рамките на церемонията на Лора Христова, Станимир Беломъжев и Райа Аджамова бяха връчени благодарствени грамоти от община Троян в знак на признателност за техните постижения. БТА припомня, че на последното си заседание местният Общински съвет реши да награди Лора Христова с премия от 5000 евро.

Музикален поздрав към спортистите бе поднесен от популярния изпълнител Радко Петков с песента „Моя страна, моя България“. По време на събитието Лора Христова положи автограф върху тениска на КБС „Аякс“, разписана вече от Милена Тодорова и Владимир Илиев, която ще заеме специално място в новата спортна зала. Присъстващите имаха възможност да се снимат с нея и да получат автограф в специално обособена зона.

Снимки: Sportal.bg