Лора Христова: Има нужда от модернизация на базите за биатлон

Бронзовата медалистка от Олимпийските игри в Милано-Кортино 2026 Лора Христова се завърна народна земя след участието си в последните стартове за Световната купа по биатлон.

"Много съм щастлива да видя толкова много хора, които дойдоха да ме поздравят.

Лора Христова се завърна в България: С труд и постоянство всичко се постига!

За мен беше гордост да мога да представя България на такъв голям форум и се радвам, че спечелих медал.

Сега осъзнавам какво съм направила, виждайки тези деца и какъв стимул е за тях", сподели Христова при пристигането си на летище София.

Тя сподели, че първото нещо, което ще направи след завръщането си у нас, е да обърне повече внимание на семейството си. "Може би да се видя със семейството и да наваксам с приятелите", каза тя и добави с усмивка: "Баницата ще е второто нещо, което ще направя".

Тя отчете добрата си ментална подготовка и умението да се справя с напрежението по време на стартовете.

Талантливата ни спортистка добави, че базите за биатлон в България трябва да бъдат подобрени: "Имаме нужда от модернизацията на базите ни за биатлон".

"Чуждите очаквания не са проблем за мен. Всички състазетели в Световната купа са доста приятелски настроени, така беше още преди Олимприадата, различното е, че сега повечето от тях ме познават.

Не на всички стартове може да има добър резултат, не всеки ден е Великден.

Готова съм да бъда лидер на отбора, смятам, че всеки един взима нещо от другия в нашия отбор и се дърпаме заедно напред.

Все още не сме обсъждали плана за подготовка", каза още 22-годишната биатлонистка.

Снимки: Борислав Цветанов