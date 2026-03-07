Грешки в стрелбата не дадоха шанс на Лора Христова в масовия старт

Българската биатлонистка Лора Христова се класира 29-о място в масовия старт на 12,5 километра в Контиолахти от Световната купа по биатлон. За нея това бе първо участие в тази дисциплина в кариерата в старт от Световната купа.

Христова, която през миналия месец спечели бронзов медал в индивидуалния старт на Олимпийските игри в Милано и Кортина д'Ампецо след безгрешна стрелба, този път показа колебания при работата с пушката и допусна три пропуска - по един на всяка от първите три стрелби. Тя изостана още в първата половина от дистанцията от основната група и не успя да я догодина, за да запише по-предно класиране.

Победителка стана Жулия Симон, която финишира за 34 минути и 40 секунди. Французойката сбърка само един изстрел на първа стрелба и след това бе безупречна, което я изведе до победата.

Втора на 5.6 секунди остана шведката Елвира Йоберг, която допусна два пропуска при стрелбата. С един сгрешен патрон и изоставане от 8.9 секунди остана нейната сънародничка Анна Магнусон.

Нито една от 30-те биатлонистки в днешното състезание не успя да направи чиста стрелба, като така четвърта финишира германката Марлене Фихтнер. Чехкинята Тереза Воборникова и французойката Осеан Мишелон заеха другите две места в топ 6.

В класирането за Световната купа води французойката Лу Жанмоно с 879 точки, пред финландката Суви Минкинен със 703 и Анна Магнусон с 695. Подреждането в дисциплината масов старт се оглавява от Симон с 200 точки, пред Жанмоно със 155 и Мишелон със 146.