  Нови златни медали за Лора Христова и Владимир Илиев на държавното по биатлон

Нови златни медали за Лора Христова и Владимир Илиев на държавното по биатлон

  • 28 март 2026 | 15:12
При младите световният шампион Георги Джоргов и Райа Аджамова също дублираха титлите си от вчера

След като вчера спечелиха индивидуалните дисциплини, днес Лора Христова и Владимир Илиев триумфираха и в спринта на държавното първенство по биатлон за мъже и жени. Втори ден шампионатът продължава на Бъндеришка поляна над Банско при сурови зимни условия, тази сутрин участниците отново се състезаваха при силен снеговалеж, мъгла и нова 20-сантиметрова снежна покривка.

Със само един пропуск в стрелбата от положение прав олимпийската медалистка Лора Христова дублира успеха си от вчера, като изпревари с 1:23 мин. Валентина Димитрова (3), а бронзът този път бе за Ирина Георгиева (5). И трите биатлонистки са от НСА.

Девойките до 19 г се състезаваха на 6 км, шампионка отново е Райа Аджамова (2). Представителката на СК Аякс (Троян) финишира на 34.5 сек пред Никол Петкова (2) от СК Амбарица, трета се класира Десислава Минчева (3) от СК Сапарева баня.

В спринта при мъжете Владимир Илиев (Аякс) и Благой Тодев (Банско 2019) завъртяха по две наказателни обиколки, но Илиев бе по-бърз по трасето и грабна златото с преднина от 51.9 сек. Трети финишира Антон Синапов (Чепеларе), който направи само един пропуск.

При юношите до 19 г. на 7.5 км световният шампион Георги Джоргов бе единственият безгрешен в стрелбата от всички стартирали днес и това му осигури втори златен медал в първенството. Негов подгласник  отново бе съотборникът му от Сапарева баня Николай Николов (1), а бронзът грабна Мартин Христов (1) от СК Аякс.

Утре националното първенство по биатлон завършва под връх Тодорка с преследванията.

