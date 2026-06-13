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Лоранс Фурние Бодри и Гийом Сизерон ще продължат кариерата си до 2030 година

  • 13 юни 2026 | 11:22
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Лоранс Фурние Бодри и Гийом Сизерон ще продължат кариерата си до 2030 година

Олимпийските, световни и европейски шампиони при танцовите двойки Лоранс Фурние Бодри и Гийом Сизерон ще продължат кариерата си до Олимпийските игри пред родна публика през 2030 година във Франция, съобщава вестник "Екип".

33-годишнaта Фурние-Бодри и 31-годишният Сизерон преминаха през първия си сезон заедно, печелейки както Олимпийските игри, така и Световното и Европейското първенство.

Сизерон завоюва златния олимпийски медал в Пекин 2022 и сребърния в Пьончан 2018 в танците на лед с Габриела Пападакис, а двамата са спечелили и пет световни титли. Той е единственият фигурист с олимпийско злато с двама различни партньори.

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