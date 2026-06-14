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Австралия - Турция (съставите)

  • 14 юни 2026 | 06:06
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Отборите на Австралия и Турция ще се изправят един срещу друг в мач от група "D" на Световното първенство. Двубоят ще се изиграе на стадион "БиСи Плейс" във Ванкувър, а главен съдия ще е Хесус Валенсуела от Колумбия.

В същата група вчера САЩ разгроми Парагвай с 4:1 и даде сериозна заявка за първото място.

Австралия не впечатли в последните си контроли, като загуби с 0:1 от Мексико, а след това стигна до равенство 1:1 срещу Швейцария в мач, в който отправи само 4 удара към вратата на "кръстоносците".

Селекционерът на "кенгурата" Тони Попович е оставил на пейката ветерана Матю Райън, а вместо него под рамката застава Патрик Бийч. Джаксън Ървайн също не е сред титулярите за сметка на младия Нестори Иранкунда, който ще действа зад изнесения в предни позиции Мохамед Туре. Конър Меткалф също ще има предимно офанзивни функции, а като двойка вътрешни халфове започват Ейдън О'Нийл и Пол Окон-Енгстлър.

Новината в състава на Турция е отсъствието от стартовите 11 на Кенан Йълдъз. Звездата на Ювентус не е напълно възстановен и селекционерът Винченцо Монтела е предпочел да не го пуска от първата минута. Атаката на тима ще води Керем Актюркоглу, подпомаган от Арда Гюлер, Оркун Кьокчу и Баръш Йълмаз. В средата на терена Хакан Чалханоолу ще си партнира с Исмаил Юксек.

Турците са в серия от 4 поредни победи. В плейофите за класиране на Мондиал 2026 те се справиха последователно с Румъния (1:0) и Косово (1:0), а в контролите в началото на юни сразиха Северна Македония с 4:0 и надвиха с 2:1 Венецуела.

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Снимки: Gettyimages

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