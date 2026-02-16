Шеф в IBU: Да видя Лора Христова на подиума е вдъхновение за работата, която върша

Състезанията в биатлона на Олимпийските игри в Милано-Кортина доставиха очакваните оспорвани битки между традиционните суперсили от северна Европа, но за разрастването на спорта може би най-важният медал беше бронзът на българката Лора Христова.

Когато 22-годишната състезателка запази спокойствие и завърши трета в индивидуалния старт на 15 километра, сякаш това показа, че планът за развитие на Международния съюз по биатлон (IBU) се отплаща за по-малките страни.

Лора Христова е №1 в стрелбата в индивидуалните дисциплини в биатлона на Олимпиадата

„Не бих могла да бъда по-щастлива, гледайки Лора Христова на подиума, защото за мен това е вдъхновение за работата, която върша“, заяви директорката за развитие на IBU Дагмара Герасимук, цитирана от агенция Ройтерс.

Лора Христова с ново отлично представяне на Олимпиадата, Милена Тодорова 14-та, злато за Витоци

Спортът по традиция е доминиран от страни като Норвегия, Швеция, Франция и Германия, но IBU инвестира един милион евро в програма, насочена към страните без подобна история в спорта.

Лора Христова: Има умора, но и надежда за масовия старт и щафетата

„Колкото по-активен си, толкова повече можеш да получиш, а това зависи и от потенциала ти. Не даваме само финансова подкрепа - предлагаме и подкрепа за обучение, както и цялостна система за атлетите, за треньорите и за официалните лица“, обясни Герасимук.

Перфектната Лора Христова донесе втори медал на България от Милано – Кортина 2026

До края на Игрите остават състезанията в щафетите на 7,5 километра при мъжете (17 февруари) и на 6 километра при жените (18 февруари), както и масовият старт на 15 километра при мъжете (20 февруари).