Очаквайте на живо: Хаити и Шотландия продължават голямото шоу

Хаити и Шотландия излизат в поредния мач от Мондиал 2026.



Този двубой е от срещите в груповата фаза, които се играят на територията на САЩ, където ще бъде изнесена и най-голямата тежест от шампионата на планетата. Домакин на мача е "Жилет Стейдиъм" във Фоксбро, щата Масачуджетс.



Този двубой е част от група "С" на световните футболни финали.

По-рано бе изигран и суперсблъсъкът от групата между Бразилия и Мароко, в който двата тима не се победиха и направиха равенство 1:1, с което дадоха шанса на "гайдарите" да се възползват и да оглавят временно класирането при успех срещу далеч по-скромния си съперник.

Прекрасен гол на Винисиус бе достатъчен на Бразилия за точка срещу Мароко

Този, както и всички 104 мача от Мондиал 2026 в САЩ, Канада и Мексико може да гледате на живо с картина на bnt.sportal.bg.

БНТ ще излъчи всички 104 мача от Мондиал 2026, Sportal.bg ги дава онлайн

Eleven names. One country behind them 🇭🇹 pic.twitter.com/zOnzULodRm — Concacaf (@Concacaf) June 13, 2026

ХАИТИ - ШОТЛАНДИЯ



МОНДИАЛ 2026, ГРУПОВА ФАЗА



ГРУПА "С", I КРЪГ

СТАРТОВИТЕ СЪСТАВИ



ШОТЛАНДИЯ: 1. Джони Пласид, 2. Карленс Аркус, 4. Рикардо Аде, 5. Ханес Делкроа, 8. Мартин Експириънс, 11. Луисиус Деедсон, 17. Данли Жан Жак, 10. Жан-Рикне Белгард, 15. Рубен Провидънс, 20. Францди Пиеро, 18. Уилсон Исидор

Селекционер: Стийв Кларк



ХАИТИ: 1. Ангъс Гън, 2. Аарън Хики, 13. Джак Хендри, 5. Грант Ханли, 3. Андрю Робъртсън, 17. Бен Доук, 4. Скот Мактоминей, 19. Люис Фъргюсън, 7. Джон Макгин, 20. Лоурънс Шенкланд, 10. Че Адамс

Селекционер: Себастиан Мине



НАЧАЛО: 14 юни 2026 г. (неделя) | 4:00 часа

СТАДИОН: "Жилет Стейдиъм", Фоксбро (Масачуджетс, САЩ)

ГЛАВЕН СЪДИЯ: Мустафа Горбал (Алжир)

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