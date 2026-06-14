Най-сетне Никс го направи! 53 години по-късно титлата отново е край "голямата ябълка"

Ню Йорк Никс е новият шампион на НБА! Момчетата от града на Статуята на свободата вдигнаха първата си титла в Асоциацията от 1973 г. насам, след като надвиха Сан Антонио Спърс с 94:90 (13:23 24:19 28:30 29:18) като гости в петия мач от финалната серия и стигнаха до мечтания триумф след 4-1 успеха.

Големият герой на вечерта бе Джейлън Брънсън със своите 45 точки, а неговите съотборници Майкъл Бриджис и Джош Харт също бяха с основна заслуга за победат, добавяйки общо 27 точки. Бриджис с 14, а Харт 13. За Сан Антонио най-резултатен бешДилън Харпър с 25 точки, а Виктор Уембаняма добави 19 точки и 14 борби.

close out game Brunson 🔥 pic.twitter.com/grzXdRdKrA — NEW YORK KNICKS (@nyknicks) June 14, 2026

Победата тази вечер бе истински триумф на волята за нюйоркчани, тъй като на голямата почивка те изоставаха с 5 точки, а преди заключителните 12 минути разликата бе още по-сериозна от 7 пункта в полза на "шпорите".

for the boroughs and Knicks fans around the world 🏆 pic.twitter.com/tsqfmm0Bd8 — NEW YORK KNICKS (@nyknicks) June 14, 2026

Това обаче не бе никакъв прецедент, а се превърна в част от шампионското ДНК на Никс, тъй като и при четирите си победи в серията отборът изоставаше с двуцифрен брой точки, но всеки път осъществяваше обрат. Тази вечер най-сериозната преднина на Сан Антонио бе от 16 точки, но нюйоркчани не се предадоха нито за миг, а феноменалната серия от 21:7 в заключителните минути бе в основата на обрата.

Cue the music 😁 pic.twitter.com/9CQ436UClM — NEW YORK KNICKS (@nyknicks) June 14, 2026

С този успех титлата се върна на Източното крайбрежие, след като през 2024 г. големият триумф бе за Бостън Селтикс. Миналата година обач Оклахома Сити Тъндър от Западната конференция бе голямият шампион. "Келтите" обаче през 2026 г. останаха далеч и отпаднаха още в първия кръг, докато Тъндър можеха да влязат в битката за втори пореден трофей, но загубиха Западния финал. Така се отвори пътят пред Ню Йорк Никс, който остана трети в рамките на редония сезон с баланс от 53 победи и 29 загуби, а нататък в директните елиминации последваха успешни серии срещу Атланта Хоукс (4-2), Филаделфия 76ърс (4-0) и Кливланд Кавалиърс (4-0), за да се стигне до големия финал срещу Сан Антонио Спърс (4-1).

"Шпорите" от своя страна завършиха втори в Западната конференция с 62 победи и 20 загуби и по пътя си до финала минаха през Портланд Трейл Блейзърс (4-1), ЛА Лейкърс (4-0) и на финала на крайбрежието детронираха Оклахома Сити Тъндър (4-3) в трилър със седем мача.

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Това е трета титла в историята на Ню Йорк Никс след 1970 и 1973 г. Днешният успех пък прекъсна серията от две поредни загубени финални сериим които тимът достигна през 1994 и 1999 г. Триумфът бе и сладко отмъщение за Никс, тъй като в края на миналия век бе регистрирана загуба с 1-4 именно срещу Сан Антонио Спърс в големия финал. "Шпорите" от своя страна имат общо 5 титли (1999, 2003, 2005, 2007, 2014) и вече 2 загубени финала (2013, 2026)

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