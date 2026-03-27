Община Троян организира тържествено посрещане на Лора Христова

Община Троян организира тържествено посрещане на бронзовата медалистка от Олимпийските игри Лора Христова на 30 март (понеделник), съобщиха от местната администрация. „Събитието е израз на признателност към нейния труд, постоянство и вдъхновение, което дава на младите спортисти в Троян“, посочват от Общината.

Покани са отправени и към Милена Тодорова, Владимир Илиев, Мария Здравкова и Константин Василев - останалите олимпийски представители на Троян, както и Станимир Беломъжев - завоювал престижни класирания на провелото се в Япония световно първенство по ски ориентиране.

Това ще бъде и първото събитие, което ще се проведе в новата спортна зала на града. Началният час е 17:30 часа.