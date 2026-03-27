  3. Община Троян организира тържествено посрещане на Лора Христова

Община Троян организира тържествено посрещане на Лора Христова

Община Троян организира тържествено посрещане на бронзовата медалистка от Олимпийските игри Лора Христова на 30 март (понеделник), съобщиха от местната администрация. „Събитието е израз на признателност към нейния труд, постоянство и вдъхновение, което дава на младите спортисти в Троян“, посочват от Общината.

Покани са отправени и към Милена Тодорова, Владимир Илиев, Мария Здравкова и Константин Василев - останалите олимпийски представители на Троян, както и Станимир Беломъжев - завоювал престижни класирания на провелото се в Япония световно първенство по ски ориентиране.

Това ще бъде и първото събитие, което ще се проведе в новата спортна зала на града. Началният час е 17:30 часа.

Резултати от НХЛ

Александра Фейгин ще бъде с пети стартов номер за волната програма на Световното първенство

Титла за Германия при спортните двойки на Световното първенство по фигурно пързаляне в Прага

Иля Малинин поведе след кратката програма в Прага

Лора Христова ще бъде наградена от Община Троян

Владимир Зографски отпадна в квалификациите в Словения

България 6:1 Соломонови острови, и Владо Николов вкара

Пиастри изпревари с малко Мерцедес в Япония

8 отбора от Европа се доближиха на крачка от Мондиал 2026

Италия свърши лесната работа, сега остава по-тежката

Франция излъга Бразилия в приятелска корида със седем жълти и един червен картон

Спечелете екип на Везенков в играта на Sportal.bg!

