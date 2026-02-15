Лора Христова с ново отлично представяне на Олимпиадата, Милена Тодорова 14-та, злато за Витоци

Лора Христова направи още едно отлично представяне на Олимпийските игри в Милано – Кортина по време на днешното преследване на 10 километра в биатлона.

След бронза в индивидуалния старт на 15 км по-рано през седмица днес 22-годишната българка завърши седмото място, след като отново завърши с 20/20 на стрелковия рубеж. Така тя регистрира прогрес от четири позиции спрямо 11-то си място във вчерашния спринт на 7.5 км.

В днешното състезание участва и Милена Тодорова, която стартира от четвъртото място. Тя беше безгрешна в двете стрелби от положение легнал, но след това допусна общо три грешки в стрелбите си от положение прав, която я свали на 14-то място.

Титлата днес грабна представителката на домакините от Италия Лиза Витоция, която подобна на Христова също свали всичките си 20 мишени. Втора на 28.8 секунди зад нея завърши шампионката от спринта Марен Киркайде (Норвегия), която водеше преди последната стрелба, но в нея допусна два пропуска и това я лиши от титлата.

Все пак норвежката грабна среброто, възползвайки се от своята отлична скорост по финалната обиколка. В нея тя успя да догони и изпревари финландката Суви Минкинен, която излезе втора след последната стрелба, благодарение на факта, че и тя повали всички мишени днес.

На финала Минкинен завърши на 34.3 от шампионката и изпревари с 15.1 французойката Лу Жанмоно, която остана четвърта. Нейната сънародничка Осеан Мишелон направи още четири наказателни обиколки, за да завърши пета пред Франциска Пройс (Германия), Христова, Хана Йоберг (Швеция), Доротея Вирер (Италия) и Лин Гестблом (Швеция), които допълниха топ 10. Вирер беше авторка на най-големия скок напред днес, след като тя спечели общо 35 позиции, след като стартира 44-та.

Програмата на състезанията по биатлон на Олимпийските игри в Милано – Кортина продължава във вторник с мъжката щафета на 4 по 7.5 километра, която ще стартира в 15:30 часа българско време.

Снимки: Startphoto