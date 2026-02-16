Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Милано - Кортина 2026
  Лора Христова е №1 в стрелбата в индивидуалните дисциплини в биатлона на Олимпиадата

Лора Христова е №1 в стрелбата в индивидуалните дисциплини в биатлона на Олимпиадата

  • 16 фев 2026 | 10:59
  • 781
  • 0
Лора Христова е №1 в стрелбата в индивидуалните дисциплини в биатлона на Олимпиадата

Българката Лора Христова е номер 1 в стрелбата в индивидуалните дисциплини на биатлона на Олимпиадата в Милано-Кортина.

22-годишната Христова се представя впечатляващо на огневия рубеж, като има само един пропуск от 50 изстрела на огневия рубеж.

Тя спечели бронз в индивидуалния старт на 15 километра с чиста стрелба, след което свали 9 от 10 мишени за 11-о място в спринта, а в преследването също беше перфектна при стрелбата с 20 от 20 и финишира седма.

Перфектната Лора Христова донесе втори медал на България от Милано – Кортина 2026
Перфектната Лора Христова донесе втори медал на България от Милано – Кортина 2026

На второто място в класацията e германката Ванеса Фойгт с 47 от 50, а след нея е олимпийската шампионка в преследването Лиза Витоци (Италия) е с 46 от 50.

Лора Христова с ново отлично представяне на Олимпиадата, Милена Тодорова 14-та, злато за Витоци
Лора Христова с ново отлично представяне на Олимпиадата, Милена Тодорова 14-та, злато за Витоци

За най-добрите 30 състезателки в биатлона на Игрите в Милано-Кортина, сред които Христова и Милена Тодорова, предстои и последно индивидуално състезание в масовия старт на 21 февруари.

