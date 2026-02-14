Лора Христова: Направих едно чудесно състезание, доволна съм от себе си

Бронзовата олимпийска медалистка Лора Христова завърши на 11-то място в спринта на 7.5 км в биатлона днес и изрази задоволство от представянето си.

“Доста добре се чувствам. Радвам се, че не валя дъжд, а само лек сняг. Мисля, че направих всичко възможно днес. Дадох всичко от себе си, за да финиширам добре последната обиколка и да имам добра стартова позиция в преследването утре. На стрелбата от положение легнал можех да мина и без грешка, но в нашия спорт няма “можеше””, каза Христова след днешния старт.

Следвай ни:

Снимки: Startphoto