  2. Милано - Кортина 2026
  3. Лора Христова: Направих едно чудесно състезание, доволна съм от себе си

  • 14 фев 2026 | 17:30
Бронзовата олимпийска медалистка Лора Христова завърши на 11-то място в спринта на 7.5 км в биатлона днес и изрази задоволство от представянето си.

“Доста добре се чувствам. Радвам се, че не валя дъжд, а само лек сняг. Мисля, че направих всичко възможно днес. Дадох всичко от себе си, за да финиширам добре последната обиколка и да имам добра стартова позиция в преследването утре. На стрелбата от положение легнал можех да мина и без грешка, но в нашия спорт няма “можеше””, каза Христова след днешния старт.

Снимки: Startphoto

