Българите на Световното по лека атлетика в зала - Божидар Саръбоюков

Божидар Саръбоюков е водач в световната ранглиста за сезона в скока на дължина с национален рекорд на България от 8.45 метра. 21-годишният възпитаник на Димитър Карамфилов направи много силна зима до момента и е сочен като фаворит за отличията в Торун. Талантът от Харманли впечатли с изявите си още през 2025 г., когато спечели европейската титла в зала при мъжете в Апелдорн.

При юношите Саръбоюков може да се похвали със сребърни отличия в тройния скок и в скока на дължина на Европейското под 20 г. в Йерусалим през 2023 г., със сребро в скока на височина на Световното за юноши под 20 г. в Кали през 2022 г., както и със сребро в скока на дължина на Европейското под 23 г. в Берген през миналата година.

Четирима българи на Световното по лека атлетика в Полша

Тази зима Саръбоюков спечели националните титли на България в скока на дължина (8.12 м), скока на височина (2.28 м) и в тройния скок (16.61 м), като с постижението си в скока на височина от 2.28 м също се класира за Световното в Торун, но на шампионата той ще съсредоточи участието си единствено в скока на дължина.

Българите на Световното в Торун - Александра Начева

Това ще е второ участие за Саръбоюков на световно първенство в зала след Глазгоу 2024, където той беше единственият български състезател. Миналата година талантът от Харманли завърши пети на Световното на открито в Токио.