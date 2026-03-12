Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика
  3. Българите на Световното по лека атлетика в зала - Божидар Саръбоюков

Българите на Световното по лека атлетика в зала - Божидар Саръбоюков

  • 12 март 2026 | 16:31
  • 530
  • 0

Божидар Саръбоюков е водач в световната ранглиста за сезона в скока на дължина с национален рекорд на България от 8.45 метра. 21-годишният възпитаник на Димитър Карамфилов направи много силна зима до момента и е сочен като фаворит за отличията в Торун. Талантът от Харманли впечатли с изявите си още през 2025 г., когато спечели европейската титла в зала при мъжете в Апелдорн.

При юношите Саръбоюков може да се похвали със сребърни отличия в тройния скок и в скока на дължина на Европейското под 20 г. в Йерусалим през 2023 г., със сребро в скока на височина на Световното за юноши под 20 г. в Кали през 2022 г., както и със сребро в скока на дължина на Европейското под 23 г. в Берген през миналата година.

Четирима българи на Световното по лека атлетика в Полша
Четирима българи на Световното по лека атлетика в Полша

Тази зима Саръбоюков спечели националните титли на България в скока на дължина (8.12 м), скока на височина (2.28 м) и в тройния скок (16.61 м), като с постижението си в скока на височина от 2.28 м също се класира за Световното в Торун, но на шампионата той ще съсредоточи участието си единствено в скока на дължина.

Българите на Световното в Торун - Александра Начева
Българите на Световното в Торун - Александра Начева

Това ще е второ участие за Саръбоюков на световно първенство в зала след Глазгоу 2024, където той беше единственият български състезател. Миналата година талантът от Харманли завърши пети на Световното на открито в Токио.

Следвай ни:

Още от Лека атлетика

Бегачка изми зъбите си на 32-рия километър от маратон и това може би е спасило състезанието ѝ

Бегачка изми зъбите си на 32-рия километър от маратон и това може би е спасило състезанието ѝ

  • 11 март 2026 | 16:21
  • 3731
  • 0
Звезден сблъсък на 100 метра с препятствия на турнира Prefontaine Classic

Звезден сблъсък на 100 метра с препятствия на турнира Prefontaine Classic

  • 11 март 2026 | 14:18
  • 640
  • 1
Българските атлети на световните първенства в зала през годините

Българските атлети на световните първенства в зала през годините

  • 11 март 2026 | 13:16
  • 4657
  • 8
Четирима българи на Световното по лека атлетика в Полша

Четирима българи на Световното по лека атлетика в Полша

  • 11 март 2026 | 11:43
  • 6650
  • 3
Индийска атлетка със златни медали отстранена за 4 години заради допинг

Индийска атлетка със златни медали отстранена за 4 години заради допинг

  • 10 март 2026 | 17:34
  • 1036
  • 0
Обявиха състава на Нидерландия за Световното първенство по лека атлетика в зала

Обявиха състава на Нидерландия за Световното първенство по лека атлетика в зала

  • 10 март 2026 | 16:21
  • 617
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Караиванов: Не може отбор с 4 фена да казва, че са му малко парите от правата

Караиванов: Не може отбор с 4 фена да казва, че са му малко парите от правата

  • 12 март 2026 | 13:56
  • 17861
  • 123
Невиждан крах за английските отбори в Шампионската лига

Невиждан крах за английските отбори в Шампионската лига

  • 12 март 2026 | 10:55
  • 16236
  • 36
Ето как Зидан, Мбапе, Белингам и Родриго се зарадваха на хеттрика на Валверде

Ето как Зидан, Мбапе, Белингам и Родриго се зарадваха на хеттрика на Валверде

  • 12 март 2026 | 12:53
  • 8756
  • 6
В Лига Европа става все по-интересно

В Лига Европа става все по-интересно

  • 12 март 2026 | 07:30
  • 6113
  • 6
„Лигата на талантите“ с обзор на кръга при 18-годишните – грешна стъпка за лидера Септември

„Лигата на талантите“ с обзор на кръга при 18-годишните – грешна стъпка за лидера Септември

  • 12 март 2026 | 10:30
  • 3459
  • 3
Успешна втора операция за Малена Замфирова

Успешна втора операция за Малена Замфирова

  • 12 март 2026 | 11:30
  • 5442
  • 18