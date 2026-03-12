Популярни
Българите на Световното в Торун - Александра Начева

  • 12 март 2026 | 16:13
  • 600
  • 0

Александра Начева ще е единствената жена в българския отбор за Световното първенство по лека атлетика в зала в Торун. Макар да е само на 24 години, пловдивчанката ще бъде най-опитната в родния състав за първенството в Полша.

Възпитаничката на Стойко Цонов има богат опит с участията си на големи форуми. Още през 2017 г. тя спечели сребро в тройния скок на Световното първенство за юноши и девойки под 18 години в Найроби, а година по-късно стъпи и на световния връх при девойките под 20 г. в Тампере. През 2018 г. тя беше втора и на Европейското под 18 г. в Дьор, а също така спечели и титлата на Младежките олимпийски игри в Буенос Айрес.

През 2019 г. Начева прибави в колекцията си и сребърно отличие от Европейското първенство под 20 г. м Борас, Швеция.

Най-доброто класиране на пловдивчанката на голям форум при жените е четвъртото място на Европейското първенство в Рим през 2024 г. с 14.35 м.

Четирима българи на Световното по лека атлетика в Полша
Четирима българи на Световното по лека атлетика в Полша

Макар кариерата на Начева да е изпълнена с множество медали от големи форуми при подрастващите, тя претърпя и доста контузии, които наложиха дълго отсъствие от сектора за троен скок. Тази зима пловдивчанката също се завърна след почти две години, след като през лятото на 2024 г. счупи крак на турнир в Габрово броени седмици преди Олимпийските игри в Париж.

