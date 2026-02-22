Популярни
Добромир Карамаринов: Саръбоюков обещава да се превърне в една от световните звезди на нашия спорт

  • 22 фев 2026 | 07:28
  • 881
  • 1

Президентът на Европейската атлетика Добромир Карамаринов беше специален гост на Балканиадата в зала в Белград и награди част от българските шампиони на турнира в сръбската столица. Карамаринов даде специално интервю за Sportal.bg преди участието на голяма част от родните национали, които впоследствие спечелиха медали.

Саръбоюков спечели балканско злато с 8.42 м и отново победи Тентоглу
“Нашите млади атлети направиха изключително впечатляващи резултати досега. Имам предвид Божидар Саръбоюков и Христо Илиев с националните рекорди. Саръбоюков е едноличен лидер в световната ранглиста. Неговото постижение от 8.45 м в скока на дължина впечатли целия атлетически свят не само с резултата, а и с потенциала, който има, с неговата възраст. С начина, по който се състезава, този атрактивен атлет обещава да се превърне в една от световните звезди в нашия спорт, не само в своята дисциплина, а изобщо. Той има огромния шанс да постигне това. Стига наистина да върви по пътя, по който е тръгнал”, каза Карамаринов пред Sportal.bg.

Христо Илиев балкански шампион на 60 метра с европейски рекорд под 23 г.
Цялото интервю с президента на Европейската атлетика може да намерите във видеото.

Снимка: Ивайло Дончев/БФЛА

