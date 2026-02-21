Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика
  3. Саръбоюков спечели балканско злато с 8.42 м и отново победи Тентоглу

Саръбоюков спечели балканско злато с 8.42 м и отново победи Тентоглу

  • 21 фев 2026 | 17:26
  • 2937
  • 6
Саръбоюков спечели балканско злато с 8.42 м и отново победи Тентоглу

Новият национален рекордьор в скока на дължина Божидар Саръбоюков спечели убедително балканската титла в зала в Белград. Възпитаникът на Димитър Карамфилов се наложи с резултат от 8.42 метра и така изравни втория най-силен резултат в кариерата си. Въпреки че скача болен, талантът от Харманли направи стабилна серия над 8.20 м. Той започна надпреварата с 8.28 м, във втория си опит се приземи на 8.39 м, последваха два опита по 8.23 м, фал и 8.42 м в последния си опит.

Носителят на всички възможни титли в скока на дължина Милтиадис Тентоглу отново беше победен от българина и остана втори с 8.14 м. Бронзовия медал грабна другият представител на Гърция Николаос Стаматониколос със 7.76 м.

Снимка: Ивайло Дончев/БФЛА

Следвай ни:

Още от Лека атлетика

Натали Костова с норматив за участие на Световното в Юджийн

Натали Костова с норматив за участие на Световното в Юджийн

  • 21 фев 2026 | 14:39
  • 2396
  • 0
Христо Илиев и Никола Караманолов ще спорят за балканските медали на 60 метра

Христо Илиев и Никола Караманолов ще спорят за балканските медали на 60 метра

  • 21 фев 2026 | 14:27
  • 1490
  • 3
Станислав Станков се класира за финала на 60 м/пр на Балканиадата

Станислав Станков се класира за финала на 60 м/пр на Балканиадата

  • 21 фев 2026 | 13:51
  • 1200
  • 0
Лъчезар Вълчев пети на Балканиадата в Белград

Лъчезар Вълчев пети на Балканиадата в Белград

  • 21 фев 2026 | 13:31
  • 1265
  • 0
Божидар Саръбоюков пред Sportal.bg: Искам да не си пропилявам шанса, защото това е моята година

Божидар Саръбоюков пред Sportal.bg: Искам да не си пропилявам шанса, защото това е моята година

  • 20 фев 2026 | 21:20
  • 8103
  • 5
Българските атлети направиха официална тренировка преди Балканиадата

Българските атлети направиха официална тренировка преди Балканиадата

  • 20 фев 2026 | 18:57
  • 3880
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА 0:0 Славия, няколко удара и без положения пред вратите

ЦСКА 0:0 Славия, няколко удара и без положения пред вратите

  • 21 фев 2026 | 17:49
  • 27002
  • 133
Левски обяви: Искаме да играем! Ако има промяна, ще съобщим

Левски обяви: Искаме да играем! Ако има промяна, ще съобщим

  • 21 фев 2026 | 16:23
  • 23600
  • 45
Желязната Лора Христова се пропука в последната стрелба и изпусна сигурен медал

Желязната Лора Христова се пропука в последната стрелба и изпусна сигурен медал

  • 21 фев 2026 | 15:52
  • 36830
  • 74
ЦСКА 1948 - Левски пропада, още един мач от efbet Лига под сериозен въпрос

ЦСКА 1948 - Левски пропада, още един мач от efbet Лига под сериозен въпрос

  • 21 фев 2026 | 13:55
  • 51760
  • 97
Локомотив (Пд) не успя да пречупи десетима от Спартак (Вн) в калта

Локомотив (Пд) не успя да пречупи десетима от Спартак (Вн) в калта

  • 21 фев 2026 | 16:56
  • 18869
  • 32