Саръбоюков спечели балканско злато с 8.42 м и отново победи Тентоглу

Новият национален рекордьор в скока на дължина Божидар Саръбоюков спечели убедително балканската титла в зала в Белград. Възпитаникът на Димитър Карамфилов се наложи с резултат от 8.42 метра и така изравни втория най-силен резултат в кариерата си. Въпреки че скача болен, талантът от Харманли направи стабилна серия над 8.20 м. Той започна надпреварата с 8.28 м, във втория си опит се приземи на 8.39 м, последваха два опита по 8.23 м, фал и 8.42 м в последния си опит.

Носителят на всички възможни титли в скока на дължина Милтиадис Тентоглу отново беше победен от българина и остана втори с 8.14 м. Бронзовия медал грабна другият представител на Гърция Николаос Стаматониколос със 7.76 м.



Снимка: Ивайло Дончев/БФЛА