  Sportal.bg
  Лека атлетика
  3. Саръбоюков пред Sportal.bg: По-добре да има глад за още, отколкото това да ме задоволява напълно

Саръбоюков пред Sportal.bg: По-добре да има глад за още, отколкото това да ме задоволява напълно

  • 22 фев 2026 | 07:13
  • 1729
  • 0

Божидар Саръбоюков спечели балканската титла в скока на дължина в Белград с втори резултат в своята кариера - 8.42 метра, като в петте си успешни опита премина над 8.20 м. Световният №1 за сезона в своята дисциплина даде ексклузивно интервю за Sportal.bg минути след победата си.

“Не знам лошо ли е или не, но не съм от най-щастливите днес (б.а. вчера). Просто състезанието тръгна много за мен, никога не е тръгвало по този начин и може би за това имах по-големи очаквания за резултат. Точно преди малко треньорът (б.а. Димитър Карамфилов) ми каза: ‘ти вече на 8.23 м ли ще се сърдиш?’. По принцип нямам право, но по-добре така, отколкото това да ме задоволява напълно и да не искам повече. По-добре да има глад за още.

Саръбоюков спечели балканско злато с 8.42 м и отново победи Тентоглу
Саръбоюков спечели балканско злато с 8.42 м и отново победи Тентоглу

Може би на трети-четвърти опит се изтощих много физически, защото болестта малко или много ме събори. Снощи наистина имах тежка вечер, но може би последният опит се получи така, защото се “събрах”. Наистина имах голямо желание да направя още един национален рекорд и още един личен рекорд. За мен този последен скок се дължи изцяло на психика”, каза Саръбоюков пред Sportal.bg.

Цялото интервю с европейския шампион в зала от Апелдорн 2025 може да откриете във видеото.

