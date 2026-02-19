Божидар Саръбоюков: Гледам да не вдигам много глава, че съм най-добрият

Атлет №1 на България Божидар Саръбоюков оглави световната ранглиста в скока на дължина за сезона с постижението си от 8.45 метра на турнира от Световния атлетически тур в зала със “златен етикет” в Белград преди седмица. С този резултат, който е и нов национален рекорд, европейският шампион в зала от Апелдорн 2025 излезе еднолично на върха на класацията, след като преди това делеше първото място с актуалния световен шампион в зала и на открито Матия Фурлани с по 8.39 м. Това обаче далеч не е всичко - 21-годишният лекоатлет от Харманли вече е и в топ 50 (№49) на световна ранглиста за всички времена, а в европейската е 12-ти.

“Годината започна силно за мен - така тръгна, надявам се така и да завърши. Трябваше да се отпуша малко психически - да се пречупя, да осъзная някои неща, които трябваше с практика да ги усетя. Успях, а след това го повторих на последното състезание и се надявам така и да продължи.

Гледам много, много да не вдигам глава, че съм най-добрият. Приемам го като нещо нормално, за да мога да продължавам така да градя. Да не мисля, че е нещо много голямо. Все пак имам някаква увереност като ходя на състезания. Оттук нататък за Световното ще имам увереност, защото знам, че наистина съм постигнал нещо голямо. Преди просто знаех, че мога да го направя, но друго е когато резултатът се изпише на таблото. Сега вече е съвсем друго и ми дава още по-голям стимул”, заяви Божидар Саръбоюков пред камерата на Sportal.bg.

Саръбоюков е един от 32-мата лекоатлети, които ще представят България на Балсканиадата в Белграв в събота. В сръбската столица негов основен конкурент за златото ще бъде гъркът Милтиадис Тентоглу, олимпийски шампион от Токио 2020 и Париж 2024.

“На Балканския шампионат отново ще скачам с Милтос, все пак знаем кой е той. Притежава всяка една титла, навсякъде. Не е случаен, много добър състезател, респектиращ, надявам се да стане пак едно хубаво състезание. Именно в негово име виждам голямата конкуренция в Белград. Надявам се и двамата да направим много хубави опити, за да е пак една стъпка, даже вече голяма към световното първенство”, коментира Божидар.

По отношение на вътрешната конкуренция в сектора за скок на дължина Саръбоюков заяви, че се надява неговите резултати да бъдат стимул за колегите му.

“За държавното първенство всички знаем, че все още няма конкуренция. Надявам се скоро време да има, но там гледам просто да се забавлявам и да направя шоу. Надявам се моите резултати да дават стимул на другите момчета. По принцип съм разочарован, че съм сам в сектора, защото именно конкуренцията ражда големи резултати и големи шампиони. Затова наистина искрено се надявам не само един, ами колкото се може повече конкуренция да дойде в сектора и да се борим на държавното. И се надявам тези момчета, които идват отдолу, когато виждат мен да им давам някакъв стимул”, заяви възпитаникът на Димитър Карамфилов.

Божидар Саръбоюков благодари на новия президент на Българската федерация по лека атлетика Георги Павлов за осигуреното допълнително финансиране за 12 млади и перспективни състезатели до Олимпийските игри в Лос Анджелис 2028, сред които е и той. Олимпийските надежди ще получават заплати, като общата сума е в размер на 205 822 евро.

БФЛА осигури заплати на 12 млади и перспективни състезатели до Олимпиадата в Лос Анджелис 2028

“Много е хубаво това, благодарен съм на президента. Той е човек, който не само приказва, но и действа, и то на момента. Още когато дойде начело на федерацията, обеща да се случи това нещо и то се случи за броени дни, което наистина не го очаквах, защото това рядко се случва. Радвам се, че не само аз, но и доста други атлети ще бъдат стимулирани. Разбира се, това е много важно, защото ни се осигурява едно голямо спокойствие. Не мислиш за финанси, дали ще можеш да избуташ месеца, годината, а знаеш, че имаш допълнително финансиране, което те кара да мислиш само и единствено за тренировките и за професионалния спорт”, завърши Божидар Саръбоюков.