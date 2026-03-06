Популярни
Божидар Саръбоюков е сред номинираните за "Атлет на месеца" в Европа за февруари 2026 г.

  • 6 март 2026 | 10:06
  • 4374
  • 0

Европейската атлетика обяви номинациите в анкетата за "Атлет на месеца“ при мъжете за февруари 2026 г. Сред петимата претенденти е и българската звезда в скока на дължина Божидар Саръбоюков.

Феновете могат да дадат своя глас за своя фаворит, като крайният срок за гласуване е 11 март в 23:59 ч. централноевропейско време. Победителите ще бъдат обявени на 12 март в социалните мрежи на Европейската атлетика.

Номинациите са определени изцяло въз основа на постиженията на атлетите през месец февруари. Ето и петимата състезатели, подредени по азбучен ред:

Номинации за "Атлет на месеца" при мъжете:

Мохамед Атауи (Испания)
- постави европейски рекорд на 1000 метра в зала с време 2:14.52 в Мадрид.

Емануил Каралис (Гърция)
- Постигна 6.17 метра на гръцкия национален шампионат в зала, превръщайки се във втория най-добър състезател в историята на овчарския скок.
- Преодоля 6.00 метра на турнира в Лиевен.

Атила Молнар (Унгария)
- Подобри европейския рекорд на 400 метра в зала с 45.01 секунди в Острава.
- Остана непобеден в три състезания на 400 метра през февруари.

Божидар Саръбоюков (България)
- Оглави световната ранглиста в скока на дължина с резултат от 8.45 метра, постигнат в Белград.
- Записа две състезания с резултати над 8.40 метра.

Ян Шруб (Франция)
- Постави нов европейски рекорд на 10 км шосейно бягане с 26:43 минути в Кастейон.
- Записа най-добро постижение в Европа за сезона и нов национален рекорд на Франция в зала на 3000 метра със 7:29.38 минути в Меjц.

