Божидар Саръбоюков е сред номинираните за "Атлет на месеца" в Европа за февруари 2026 г.

Европейската атлетика обяви номинациите в анкетата за "Атлет на месеца“ при мъжете за февруари 2026 г. Сред петимата претенденти е и българската звезда в скока на дължина Божидар Саръбоюков.

Феновете могат да дадат своя глас за своя фаворит, като крайният срок за гласуване е 11 март в 23:59 ч. централноевропейско време. Победителите ще бъдат обявени на 12 март в социалните мрежи на Европейската атлетика.

Номинациите са определени изцяло въз основа на постиженията на атлетите през месец февруари. Ето и петимата състезатели, подредени по азбучен ред:

Номинации за "Атлет на месеца" при мъжете:



Мохамед Атауи (Испания)

- постави европейски рекорд на 1000 метра в зала с време 2:14.52 в Мадрид.

Емануил Каралис (Гърция)

- Постигна 6.17 метра на гръцкия национален шампионат в зала, превръщайки се във втория най-добър състезател в историята на овчарския скок.

- Преодоля 6.00 метра на турнира в Лиевен.

Атила Молнар (Унгария)

- Подобри европейския рекорд на 400 метра в зала с 45.01 секунди в Острава.

- Остана непобеден в три състезания на 400 метра през февруари.

Божидар Саръбоюков (България)

- Оглави световната ранглиста в скока на дължина с резултат от 8.45 метра, постигнат в Белград.

- Записа две състезания с резултати над 8.40 метра.

Ян Шруб (Франция)

- Постави нов европейски рекорд на 10 км шосейно бягане с 26:43 минути в Кастейон.

- Записа най-добро постижение в Европа за сезона и нов национален рекорд на Франция в зала на 3000 метра със 7:29.38 минути в Меjц.