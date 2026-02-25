Популярни
Саръбоюков: Искам да съм шампион и се доближавам до тази цел

  • 25 фев 2026 | 22:10
  • 91
  • 0

Звездата на българската лека атлетика Божидар Саръбоюков сподели, че си е поставил много високи цели и вярва, че всичките му мечти в спорта ще се превърнат в реалност.

Талантът от Харманли зае 9-о място в класацията Спортист на годината” за 2025 година. Той събра 253 гласа в анкетата.

“Доволен съм от това, че попаднах в десетката. Това показва, че 2025 година наистина беше успешна за мен. Усещането да си на церемонията е много по-различно това да гледаш по телевизията”, заяви Саръбоюков пред Sportal.bg.

“Когато мечтаеш и правиш нещо по въпроса, нещата се получават. Световният рекорд със сигурност е нещо, което искам да постигна, но в момента е на заден план. Бъдещето ще покаже дали съм готов за нещо подобно”, подчерта европейският шампион от Апелдорн.

“За да съм по-напред в класацията, трябва да съм шампион. Това е мечта, до която се доближавам. Трябва да покажа какво мога на големите първенства. Турнирите тази година са само стъпка в желаната посока”, каза още Саръбоюков.

Следващото голямо предизвикателство пред него е Световното първенство в зала.

