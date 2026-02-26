Божидар Саръбоюков ще участва на три дисциплини на националния шампионат

Лидерът в световната ранглиста в скока на дължина Божидар Саръбоюков ще участва в три дисциплини на Държавното първенство по лека атлетика на закрито за мъже и жени, което ще се проведе на 28 февруари и 1 март в зала "Фестивална" в София.

Европейският шампион в зала, който през този сезон доведе националния рекорд в скока на дължина до 8.45 метра, е заявен за участие още в тройния скок и в скока на височина, където може да влезе в битка с финалиста от олимпийските игри в Париж преди две години Тихомир Иванов, който тази седмица на турнир в Банска Бистрица постигна 2.22 метра.

Само преди седмица и двамата допринесоха със златни медали за изключителното представяне на България на Балканския шампионат в Белград. Там националите завършиха на второ място в отборното класиране с три златни и две сребърни отличия.

Новият национален рекордьор на 60 метра с 6.53 секунди Христо Илиев застава за първи път на старт на българска земя, след като подобри на два пъти в рамките на седмица 48-годишното върхово постижение на легендарния Петър Петров (6.58 секунди).

При жените ще стартира Пламена Миткова, която ще атакува поредната си титла в скока на дължина и ще търси норматив за Световното първенство в Полша от 20 до 22 март.

След тежката контузия и повече от година и половина отсъствие от стартове в България, в сектора за троен скок се завръща световната шампионка за девойки Александра Начева. Компания на елита ще правят и някои от най-добрите български атлети сред подрастващите, като общият брой на участниците в шампионата е близо 400.

За първи път национален шампионат по лека атлетика ще бъде превърнат в шоу от световна класа. За целта в зала „Фестивална“ ще бъде изградено изцяло ново озвучаване, за да може музиката и специалните ефекти да станат неизменна част от представянето на атлетите. Екип от водещи и DJ ще се погрижат за атмосферата, като първенството ще се предава пряко онлайн в страницата на БФЛА в Youtube.