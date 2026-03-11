Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика
  3. Звезден сблъсък на 100 метра с препятствия на турнира Prefontaine Classic

Звезден сблъсък на 100 метра с препятствия на турнира Prefontaine Classic

  • 11 март 2026 | 14:18
  • 77
  • 0
Звезден сблъсък на 100 метра с препятствия на турнира Prefontaine Classic

Най-добрите състезателки на 100 метра с препятствия в света ще се изправят една срещу друга на сцената на Диамантената лига този юли, когато ще премерят сили на турнира Prefontaine Classic в Юджийн на 4 юли.

Олимпийската шампионка Масай Ръсел ще се състезава срещу световната рекордьорка Тоби Амусан, двукратната световна шампионка Даниел Уилямс и бронзовата медалистка от Световното първенство по лека атлетика Грейс Старт в изключително силно състезание на стадион "Хейуърд Фийлд“.

Ръсел преследва първата си титла от Диамантената лига през 2026 г., след като миналата година записа най-успешния си сезон досега в най-престижната верига от еднодневни атлетически турнири.

На домашния си турнир в Юджийн тази година към нея ще се присъедини и сънародничката ѝ Грейс Старк, която също демонстрира впечатляваща форма в Диамантената лига през изминалия сезон.

Старк подобри рекордите на турнирите в Кецяо, Стокхолм и Париж, като силната ѝ форма даде тон за спечелването на медал на Световното първенство в Токио.

Американките ще се сблъскат със сериозна конкуренция в лицето на опитните шампионки Уилямс и Амусан.

Звездата от Ямайка Уилямс е двукратна световна шампионка, като последната ѝ титла е от Будапеща през 2023 г. Тя също така спечели трофея от Диамантената лига през 2019 г.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Лека атлетика

Индийска атлетка със златни медали отстранена за 4 години заради допинг

Индийска атлетка със златни медали отстранена за 4 години заради допинг

  • 10 март 2026 | 17:34
  • 978
  • 0
Обявиха състава на Нидерландия за Световното първенство по лека атлетика в зала

Обявиха състава на Нидерландия за Световното първенство по лека атлетика в зала

  • 10 март 2026 | 16:21
  • 558
  • 0
О'Конър оглавява състава на Ирландия за Световното в зала

О'Конър оглавява състава на Ирландия за Световното в зала

  • 10 март 2026 | 11:57
  • 738
  • 0
Ивет Лалова с емоционално послание към Малена Замфирова: Най-трудните моменти ни правят по-силни

Ивет Лалова с емоционално послание към Малена Замфирова: Най-трудните моменти ни правят по-силни

  • 10 март 2026 | 11:50
  • 8623
  • 21
Кипротич се цели в 80 метра в стремежа си за класиране на Световното

Кипротич се цели в 80 метра в стремежа си за класиране на Световното

  • 10 март 2026 | 10:25
  • 442
  • 0
Шамоса и Орсони поставиха европейски рекорди в спортното ходене на полумаратон

Шамоса и Орсони поставиха европейски рекорди в спортното ходене на полумаратон

  • 10 март 2026 | 10:16
  • 329
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Кой къде стартира при титла на България - Левски и ЦСКА зависят от 18 първенства в Европа

Кой къде стартира при титла на България - Левски и ЦСКА зависят от 18 първенства в Европа

  • 11 март 2026 | 12:07
  • 12621
  • 46
Ще помогне ли на атаката на Левски левичарят от Осиек?

Ще помогне ли на атаката на Левски левичарят от Осиек?

  • 11 март 2026 | 12:53
  • 5993
  • 17
Дузпа отвъд добавеното време спаси Барселона срещу Нюкасъл в гладиаторска битка на "Сейнт Джеймсис Парк"

Дузпа отвъд добавеното време спаси Барселона срещу Нюкасъл в гладиаторска битка на "Сейнт Джеймсис Парк"

  • 10 март 2026 | 23:53
  • 58485
  • 216
Реал Мадрид и Манчестър Сити имат сметки за уреждане

Реал Мадрид и Манчестър Сити имат сметки за уреждане

  • 11 март 2026 | 07:27
  • 5488
  • 15
Пари Сен Жермен и Челси обещават голяма битка за място на 1/4-финалите

Пари Сен Жермен и Челси обещават голяма битка за място на 1/4-финалите

  • 11 март 2026 | 07:01
  • 3849
  • 2
Арсенал се надява да реши всичко на "БайАрена"

Арсенал се надява да реши всичко на "БайАрена"

  • 11 март 2026 | 06:32
  • 4615
  • 9