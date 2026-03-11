Звезден сблъсък на 100 метра с препятствия на турнира Prefontaine Classic

Най-добрите състезателки на 100 метра с препятствия в света ще се изправят една срещу друга на сцената на Диамантената лига този юли, когато ще премерят сили на турнира Prefontaine Classic в Юджийн на 4 юли.

Олимпийската шампионка Масай Ръсел ще се състезава срещу световната рекордьорка Тоби Амусан, двукратната световна шампионка Даниел Уилямс и бронзовата медалистка от Световното първенство по лека атлетика Грейс Старт в изключително силно състезание на стадион "Хейуърд Фийлд“.

Ръсел преследва първата си титла от Диамантената лига през 2026 г., след като миналата година записа най-успешния си сезон досега в най-престижната верига от еднодневни атлетически турнири.

На домашния си турнир в Юджийн тази година към нея ще се присъедини и сънародничката ѝ Грейс Старк, която също демонстрира впечатляваща форма в Диамантената лига през изминалия сезон.

Старк подобри рекордите на турнирите в Кецяо, Стокхолм и Париж, като силната ѝ форма даде тон за спечелването на медал на Световното първенство в Токио.

Американките ще се сблъскат със сериозна конкуренция в лицето на опитните шампионки Уилямс и Амусан.

Звездата от Ямайка Уилямс е двукратна световна шампионка, като последната ѝ титла е от Будапеща през 2023 г. Тя също така спечели трофея от Диамантената лига през 2019 г.

Снимки: Imago