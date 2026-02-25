Божидар Саръбоюков е на девето място в анкетата "Спортист на годината 2025"

Божидар Саръбоюков е на девето място в класацията "Спортист на годината" за 2025 година. Церемонията за най-важните награди в българския спорт е излъчвана на живо в Sportal.bg.

Саръбоюков събра 253 гласа от анкетата, в която участваха 117 журналисти.

2025 г. беше изключително успешна за таланта от Харманли. Възпитаникът на Димитър Карамфилов започна годината с европейска титла за мъже в скока на дължина Апелдорн, изпреварвайки втория Матия Фурлани с един сантиметър. Лятото също продължи по отличен начин за родния атлет, който извоюва сребро на Европейското първенство за младежи под 23 г. в Берген.

През миналата година Саръбоюков направи и дебют в Диамантената лига, като участва на няколко турнира от веригата.

В края на сезона българският атлет завърши пети на Световното първенство в Токио.