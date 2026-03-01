Саръбоюков пред Sportal.bg: Тихомир Иванов е човекът, който надъха малкия Божидар да започне професионално с лека атлетика

Младата ни звезда в скока на дължина Божидар Саръбоюков направи златен хеттрик на Националния шампионат по лека атлетика в зала. Той триумфира в коронната си дисциплина, а също така и на троен скок и в скока на височина. Именно във високия скок той победи най-добрия ни състезател в тази дисциплина Тихомир Иванов.

Саръбоюков със златен требъл и покрит норматив за Европейското в скока на височина - 2.28 м

“В скока на височина наистина не очаквах такъв голям резултат. Знам, че бях готов за 2.24-2.25, но 2:28 е резултат, за който със сигурност само съм мечтал като състезател в тази дисциплина. Видях, че мога да скоча и още, но смятам засега да го оставя назад, защото има много по-важни неща. Но наистина съм много щастлив, голям адреналин, голяма тръпка, припомних си нещо, което не бях усещал от много години”, сподели пред Sportal.bg Саръбоюков.

“На Тихомир Иванов аз лично му стиснах ръката и му благодарих за всичко, защото малко хора знаят, но той е човекът, който ме надъха, надъха малкия Божидар да започне професионално с лека атлетика може би. Аз от малък много му се възхищавах, все пак знаем, че в началото коронната ми дисциплина беше висок скок. Припомних му за някои наши снимки като по-малък. Беше чест за мен да скачам с него. Не знаех до последния момент дали е възможно да го победя, но наистина не е нищо лично, просто исках да се забавлявам и усетих нещата да се получават доста по-леко, отколкото вчера”, каза още Саръбоюков.

Цялото интервю с Божидар Саръбоюков можете да изгледате във видеото.

Снимки: Борислав Цветанов