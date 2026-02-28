Саръбоюков спечели златото в тройния скок с личен рекорд от 16.61 м

Божидар Саръбоюков спечели националната титла при мъжете в тройния скок с личен рекорд от 16.61 метра. Възпитаникът на Димитър Карамфилов постигна този резултат в своя трети опит и след това се отказа от състезанието, за да съхрани здравето си за утре, когато е записан за участие в скока на височина и скока на дължина.

Втори със само един успешен опит днес завърши Лъчезар Вълчев, който при най-добрия си опит се приземи на 15.55 м. Димитър Ташев се окичи с бронза с 15.39 м.

Снимки: Владимир Иванов