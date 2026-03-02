Популярни
Съперник на Саръбоюков: Божидар е чудовище

  • 2 март 2026 | 10:44
  • 804
  • 0

Трите титли на България на Божидар Саръбоюков от този уикенд (троен скок, скок височина, скок дължина) предизвикаха множество реакции в атлетическия свят. Едно интересно видео засне и съперникът на българина в скока на дължина Андреас Трайковски, който стои зад Инстаграм страницата Jumpers World.

“Това е лудо! 2.28 м и да скачаш 8.45 м (смее се). Слушайте! Има таланти, има и чудовища. Божидар е чудовище. Не може да ми кажете никой друг талант днес, който може да скочи 2.28 м в скока на височина и 8.45 м в скока на дължина. Никой не може да направи това”, сподели Трайковски във видеото.

Снимки: Борислав Цветанов | Снимки: Владимир Иванов

