Божидар Саръбоюков пред Sportal.bg: Искам да не си пропилявам шанса, защото това е моята година

Европейският шампион в скока на дължина в зала от Апелдорн 2025 и национален рекордьор на България в дисциплината Божидар Саръбоюков даде ексклузивно интервю за Sportal.bg преди Балканиадата в Белград, която ще се проведе утре. Точно в тази зала по-рано този месец той постави национален рекорд от 8.45 м.

“От резултата и от позицията си като №1 в света съм много доволен. Това е една сбъдната мечта, за резултата говоря. В момента съм малко болен, днес се влоших малко повече, но се надявам утре да се представя добре, защото наистина знам, че хората имат очаквания. Това че хората имат очаквания на мен не ми влияе, но аз все пак също имам очаквания към самия себе си, което е по-важно.

Вътрешно с моя треньор знаехме отдавна, че съм готов за такъв резултат и сме го коментирали и пред камера, и между нас. Но думите бяха повече, отколкото действията. Това, че съм правил опити с фалове на 8.40-8.50 м по никакъв начин не ме задоволяваше, друго е да го видя на таблото и да знам, че съм го направил. И то втори път, защото вече два пъти направих силни резултати. Радвам се най-вече за себе си, че си показах, че мога и си повярвах.

Надявам се тази година да не си пропилявам шанса, защото виждам, че съм добре, надявам се и Господ да е с мен. Искам да не си пропилявам шанса, защото засега това е моята година”, каза Саръбоюков пред Sportal.bg.

Той очаква и много силно световно първенство в зала в Торун, където медалите в неговия сектор ще се разиграват при много сериозни резултати: “Смятам, че Световното в Торун ще е едно от най-силните състезания в зала и смятам, че дори и с 8.40 м може да е третото място.”

