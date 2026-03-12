Олислагерс, Маршал и Хъл повеждат Австралия на Световното в зала

Никола Олислагерс, Къртис Маршал и Джесика Хъл са сред шестимата медалисти от световни първенства, които ще бъдат част от отбора на Австралия за Световния шампионат по лека атлетика в зала следващата седмица. Надпреварата ще се проведе в Торун между 20 и 22 март.

Олислагерс ще се стреми към трета поредна световна титла в скока на височина в зала, след като спечели златото в Глазгоу през 2024 г. и в Нандзин през 2025 г., преди да триумфира и на открито в Токио през септември.

Към нея ще се присъедини Елинор Патерсън, световната шампионка от 2022 г., която спечели сребърен медал в скока на височина в зала зад Олислагерс през 2025 г., повтаряйки постижението си от Белград през 2022 г.

След като наскоро се присъедини към елитния клуб на състезателите, преодолели шест метра, Маршал ще се опита да добави трети глобален медал към колекцията си. Той вече има два бронзови медала от световни първенства в овчарския скок – от Будапеща и Токио.

"Вече има шестима атлети, които преминаха шестте метра тази година, което е най-много в историята“, заяви той. "Дори е възможно тази година да скочиш шест метра и да останеш извън медалите.“

Олимпийската сребърна медалистка на 1500 метра Джесика Хъл спечели бронз на 3000 метра на Световното в зала в Нандзин, а след това добави и бронзов медал на 1500 метра в Токио. В Торун тя е заявена и за двете дисциплини – 1500 и 3000 метра. В по-дългата дистанция към нея ще се присъедини Линдън Хол, с която спечелиха злато в щафетата на Световното по крос-кънтри.

Лиъм Адкок също се завръща на Световното първенство в зала, след като спечели бронзов медал в скока на дължина в Нандзин.

Снимки: Imago