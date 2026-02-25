Саръбоюков: 2025 година беше най-успешната за мен, надявам се да говорим по същия начин и за 2026-а

Младата ни звезда в леката атлетика Божидар Саръбоюков посочи дисциплината като изключително важна за постигането на успехи.

“По-скоро мисля, че надделява дисциплината в един момент. Талантът е до време. Дисциплината е много важна, както и това колко си израснал емоционално и психически. Смятам, че се чувствам вече израснал емоционално.

Състезание със състезание не си прилича, всяко състезание си иска доза късмет, психика. Нашата дисциплина има едно червено нещо, наречено фаул, така че винаги има доза шанс, трябва и шансът да е с теб.

Сега следва Световно в зала, което според мен е и най-важното за годината, след това има Европейско, Диамантена лига, надявам се това да е една успешна година за мен.

2025-а бих оценил като най-добрата година за мен като успехи. Но се надявам да говорим по същия начин и за 2026-а”, сподели пред Sportal.bg Саръбоюков в навечерието на церемонията по награждаването за “Спортист на 2025 година”, която можете да проследите на живо в нашата медия.

Следвай ни:

Снимки: Sportal.bg