Четирима българи на Световното по лека атлетика в Полша

  11 март 2026 | 11:43
България ще бъде представена за първи път от двама спринтьори на 60 метра на световно първенство по лека атлетика в зала. Високите стандарти за шампионата в Торун (Полша) от 20 до 22 март покриха националният рекордьор в дисциплината Христо Илиев и вторият по сила спринтьор Никола Караманолов.

С покрити стандарти за Торун са и атлет номер 1 и рекордьор на скок дължина Божидар Саръбоюков, и шампионката в тройния скок Александра Начева. За първи път от 2018 година страната ни ще участва на Световно първенство в зала с толкова голям отбор.

„Изключително високо оценявам факта, че България ще бъде представена от четирима атлети на Световното първенство в зала в Торун. Това е не само най-големият отбор за шампионат на планетата на закрито от осем години насам, но и ясен знак за нивото, което българската атлетика поддържа в условията на все по-висока международна конкуренция", коментира президентът на БФЛА Георги Павлов.

"С всяка изминала година покриването на нормативите и извоюването на право на участие на световно първенство става все по-трудно. Именно затова присъствието на четирима наши състезатели е сериозно постижение и резултат от целенасочената работа на атлетите, техните треньори и клубовете. Особено радващ е фактът, че имаме двама български спринтьори на 60 метра. Това постижение идва вследствие на голямата вътрешна конкуренция в мъжкия ни спринт в момента. Пожелавам успех на всички наши състезатели в Торун и вярвам, че ще успеят да реализират потенциала си на световната сцена“, добави той.

