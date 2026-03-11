Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика
  3. Бегачка изми зъбите си на 32-рия километър от маратон и това може би е спасило състезанието ѝ

  • 11 март 2026 | 16:21
Маратонският фолклор гласи, че в деня на състезанието има две гарантирани истини: някъде около 32-рия километър ще започнете да поставяте под въпрос всичките си житейски избори и ще сте готови да опитате почти всичко, за да стигнете до финала.

Сега към този списък можем да добавим и нов претендент... миенето на зъбите по средата на състезанието.

В популярен клип в Инстаграм бегачката и създател на съдържание Ани Трен показва как по време на маратона в Токио изважда нещо, което нарича нов "задължителен елемент от състезателния комплект“: еднократна четка за зъби. Текстът към видеото препоръчва да си вземете такава като "тайна“ за избягване на "стената“ на 32-рия километър и за "постигане на отрицателен сплит в последната част от състезанието“. Реакцията на Трен е незабавна и ентусиазирана. "Боже, това беше толкова хубаво“, казва тя зад кадър. "Това официално става задължително за състезания. Всяко поемане на въздух сега се усеща наистина свежо.“

Описанието под видеото допълнително подкрепя нейната теза. "ТОВА МЕ ВЪРНА КЪМ ЖИВОТА!!“ Тя обяснява, че за първи път е пробвала еднократни четки за зъби без изплакване по време на дълго работно събитие, след което е започнала да ги използва при пътувания, докато не ѝ е хрумнало: "Ами ако си взема една за деня на състезанието?“ Според нея ментовият "шок“ ѝ е помогнал да се "събуди и да се концентрира“ и съветва зрителите да потърсят "еднократни четки за зъби“ в Amazon.

Нека бъдем ясни, никой не е тук, за да съди методите за справяне с кризата на 32-рия километър. "Стената“ е реално явление. Всеки, който е бягал маратон (или дори е стоял достатъчно близо, за да чуе звуците, които хората издават след 29-ия километър), разбира, че последните 10 километра са същински преговори между краката и мозъка.

Много бегачи са се сблъсквали с тази "стена“, но за повечето от тях съживителният коктейл в края на състезанието обикновено е комбинация от енергийни гелове, вода, електролити, приятел, който крещи името им, сякаш се опитва да върне душата в тялото им, и точната песен, която зазвучава в точния момент.

Така че, да, идеята с четката за зъби е меко казано изненадваща. Не защото е грешна (всеки има право да се справя, както намери за добре), а защото е толкова специфична. Когато си представим какво бихме искали да имаме в устата си на 32-рия километър, ментовите влакна не са начело на списъка. Освен това възникват и логистични въпроси. Дали се мият зъбите в движение? Изплюва ли се пастата? Има ли планове за целувка с някого на следващия подкрепителен пункт?

Коментарите под видеото обаче предполагат, че Трен може би е открила нещо, поне в категорията "странен съвет, който сега искам да пробвам“. "ЧАКААААЙ. Приемам. Ще го направя“, пише един потребител. Друг намеква, че е натиснал бутона "добави в количката“ без колебание, а трети е "готов да купи цял пакет“ за следващото си състезание.

Също така Трен може неволно да се възползва от ефекта на техниката "жабуркане и изплюване“. Проучвания показват, че самото жабуркане на спортна напитка в устата и изплюването ѝ може да подобри издръжливостта. Може би сладката паста за зъби има същия ефект.

Трен изглежда възхитена от своя експеримент и в това е смисълът. Маратоните са дълги, лични и по своята същност леко налудничави преживявания. Ако една еднократна четка за зъби ви кара да се чувствате като ментов супергерой на 32-рия километър, това е чудесно.

Дали повечето бегачи ще започнат да си мият зъбите по средата на състезанието? Едва ли. Повечето просто се опитват да оцелеят. Но абсурдността на идеята заслужава уважение и е хубаво, че бягането продължава да бъде спорт, в който границата между гениалност и лека лудост е тънка като опаковка от изстискан енергиен гел.

