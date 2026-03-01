Европейската атлетика: Невероятен требъл за Саръбоюков!

Сайтът на Европейската атлетика обърна специално внимание на най-добрите постижения от Националния шампионат на България, като в центъра попаднаха Божидар Саръбоюков и Христо Илиев.

"Европейският шампион в скока на дължина в зала Божидар Саръбоюков демонстрира своя забележителен и всестранен талант, като спечели може би безпрецедентен трeбъл този уикенд на националния шампионат по лека атлетика в зала в София.

Саръбоюков започна своя уикенд в събота (28), печелейки титлата в тройния скок с най-добро лично постижение в кариерата си от 16.61 метра. С този резултат той влезе в топ 10 на европейската ранглиста за 2026 г.

Най-впечатляващото му представяне обаче дойде във втората от трите му дисциплини в неделя (1).

Саръбоюков прелетя над летвата на височина 2.28 метра от втори опит в скока на височина, което е негов личен рекорд. Постижението предизвика характерното за него празнуване със салто. След това той направи и три опита за нов национален рекорд в зала от 2.32 метра в първото си състезание в дисциплината от малко повече от три години.

С преодолените 2.28 метра Саръбоюков покри и норматива за участие на Европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам през 2026 г., което ще се проведе от 10 до 16 август.

Саръбоюков има доказани успехи в скока на височина при подрастващите, като е преодолявал 2.20 метра и е спечелил сребърен медал в дисциплината на Световното първенство по лека атлетика до 20 години в Кали, Колумбия, през 2022 г., преди да насочи фокуса си към скока на дължина с редки участия в тройния скок.

За да завърши триумфа си, Саръбоюков спечели и титлата в скока на дължина. Той записа силен резултат от 8.12 метра още в първия си опит, след което се оттегли от по-нататъшно участие в надпреварата.

Година след като спечели европейската титла в зала, Саръбоюков ще се стреми към подобен успех и на Световното първенство по лека атлетика в зала в Куяви-Поможе от 20 до 22 март. Българинът държи двата най-добри резултата в света за сезона с 8.42 и 8.45 метра", пише сайтът на Европейската атлетика за постиженията на Саръбоюков.

Внимание е отделено и на новия национален рекордьор на 60 метра Христо Илиев:

"Още един национален рекорд за Илиев на 60 метра

В спринта на 60 метра при мъжете Христо Илиев продължи своя пробивен сезон в зала, като подобри отново националния рекорд на България.

21-годишният атлет свали още 0.02 секунди от рекорда си, печелейки титлата с време 6.51 секунди. С този резултат той изравни най-доброто постижение в Европа за сезона, което се държи съвместно от британеца Ромел Глейв и Таймир Бърнет от Нидерландия.

Рая Димитрова грабна титлата на 60 метра и при жените

При жените на 60 метра 17-годишната Рая Димитрова спечели титлата, изравнявайки националния рекорд на България в зала за девойки под 20 години – 7.30 секунди. Втора остана действащата европейска шампионка на 100 метра за девойки под 18 години Радина Величкова, която записа личен рекорд от 7.33 секунди."

Снимки: Борислав Цветанов | Снимки: Владимир Иванов