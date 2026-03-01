Популярни
Левски с шампионски обрат на "Герена" - на живо с отзивите след 4:3 над Локомотив (Сф)
Саръбоюков със златен требъл и покрит норматив за Европейското в скока на височина - 2.28 м

  • 1 март 2026 | 18:41
  • 2826
  • 6

Божидар Саръбоюков направи изключителен хеттрик от титли на Националния шампионат по лека атлетика в зала. След като вчера си осигури златния медал в тройния скок с личен рекорд от 16.61 метра, днес той прибави още две титли към колекцията си - в скока на височина и в скока на дължина.

15 Национален шампионат по лека атлетика в зала - ден II

Възпитаникът на Димитър Карамфилов триумфира в скока на височина с личен рекорд от 2.28 метра, което е и покрит норматив за участие на Европейското първенство на открито в Бирмингам през лятото. Той прави опити и на 2.32 м, но не успя на тази височина. Саръбоюков победи най-титулувания ни състезател в последните години Тихомир Иванов, който днес остана втори с 2.18 м. Трети се класира Кристиян Цанев с 1.99 м.

Саръбоюков си осигури и златото в скока на дължина със само един опит - 8.12 м, които постигна при първото си излизане в сектора. След това той се оттегли от надпреварата, за да съсредоточи усилията си върху скока на височина.

Сребърния медал в скока на дължина при мъжете заслужи Стилиян Орлинов със 7.39 м, а бронза взе Зинга Барбоза Фирмино с лично постижение от 7.27 м.

Снимки: Борислав Цветанов

