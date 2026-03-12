Популярни
Томпсън, Блейк и Левъл повеждат Ямайка на Световното в Торун

  • 12 март 2026 | 14:15
  • 196
  • 0
Трима световни медалисти в спринта оглавяват състава на Ямайка за Световното първенство по лека атлетика в зала, което ще се проведе в Торун между 20 и 22 март.

Световният и олимпийски сребърен медалист на 100 метра Кишейн Томпсън, бронзовият медалист на 60 метра от световното в зала през 2024 г. Акийм Блейк и бронзовият медалист на 200 метра от световно първенство Брайън Левъл ще представят Ямайка в спринта на 60 метра. Карибската нация ще се опита да спечели първата си световна титла в зала в късия спринт при мъжете.

Томпсън, който беше лидер в ранглистите на 100 метра за сезони 2024 и 2025 с времена от 9.77 и 9.75 секунди, планираше да направи своя дебют на световно в зала още миналата година в Нандзин, но се оттегли като предпазна мярка.

Блейк, шампион на 100 метра от Диамантената лига за 2024 г., спечели надпреварата на 60 метра от Световния тур в зала тази година. Това му осигури "уайлд кард“ за участие на Световното първенство и по този начин позволи на Ямайка да изпрати трима атлети в тази дисциплина.

Левъл има само две състезания в зала до момента, но наскоро записа време от 6.47 секунди на открито в същата дистанция. Бягането беше спечелено от Томпсън (6.46), а Блейк се класира трети (6.48).

В състава на Ямайка влизат още световният шампион в скока на дължина от 2019 г. Таджей Гейл и бронзовият медалист от световното в зала през 2024 г. Кери Маклауд. Включени са и националните рекордьори Наваски Андерсън (800 м мъже), Натоя Гул-Топин (800 м жени) и Ламара Дистин (скок на височина жени).

Снимки: Gettyimages

