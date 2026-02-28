Популярни
  Саръбоюков след златото в тройния скок: Не се забавлявах, почувствах страх

Саръбоюков след златото в тройния скок: Не се забавлявах, почувствах страх

  • 28 фев 2026 | 23:09
Божидар Саръбоюков спечели националната титла при мъжете в тройния скок на шампионата в зала с личен рекорд от 16.61 метра, но очакванията да се забавлява в сектора не са се оправдали. Това призна той в специално интервю за Sportal.bg след успеха си в София.

“Определено не се забавлявах. Почувствах страх долу на сектора. Очаквах по друг начин да протече състезанието, имам предвид откъм психиката ми. Искаше ми се да се забавлявам, но може би наистина осъзнавам колко е голям рискът за Световното и като цяло. Все пак се радвам, че си направих личен резултат и взех златния медал”, каза Саръбоюков пред Sportal.bg.

Утре той ще участва в зала “Фестивална” в скока на височина (16:50) и в скока на дължина (17:45).

Цялото интервю с Божидар Саръбоюков може да намерите във видеото

Снимки: Владимир Иванов

