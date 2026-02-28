Очаквайте на живо в Sportal.bg: SENSHI 30 GRAND PRIX във Варна

Дългоочакваната бойна галавечер SENSHI 30 GRAND PRIX с турнир в категория до 75 кг се провежда в “Двореца на културата и спорта” във Варна. Екшънът започва в 19 часа, а Sportal.bg ще го излъчва на живо.
Основният акцент на галата е историческият турнир по кикбокс в категория до 75 кг с участието на трима българи - Жулиен Риков, Константин Стойков и Виктор Крашевски.
Диян Димитров пък ще бъде част от трите супер битки в допълнение към галавечерта.
Какво казаха българските бойци пред Sportal.bg преди SENSHI 30:
Вижте интервюто на Sportal.bg с легендата Алберт Краус:
Легендата Краус пред Sportal.bg: Надявам се българин да стане шампион на SENSHI 30 GRAND PRIX
Ето бойната карта на турнира при 75-килограмовите:
1/4-финал: ЖУЛИЕН РИКОВ - Карлос Барбоса (Бразилия)
1/4-финал: Константин Русу (Молдова) - Флорин Ламбаджу (Румъния)
Резервна битка: ВИКТОР КРАШЕВСКИ - Айбек Аманов (Казахстан)
Резервна битка: Фернандо Тигре (Португалия) - Давид Кинхефнер (Унгария)
1/4-финал: КОНСНТАТИН СТОЙКОВ - Жорди Рекехо (Испания)
1/4-финал: Хорхе Давила (Испания) - Кристиан Бая (ДР Конго)
Трите супер битки на SENSHI 30 (извън схемата на турнира):
Франческо Джая (Албания) - Янис Стофоридис (Гърция) (категория над 95 кг)
ДИЯН ДИМИТРОВ - Харалампос Дигкас (Гърция) (категория до 70 кг)
Мияги Хирокацу (Япония) - Само Петче (Словения) (категория до 70 кг)