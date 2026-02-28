Очаквайте на живо в Sportal.bg: SENSHI 30 GRAND PRIX във Варна

Дългоочакваната бойна галавечер SENSHI 30 GRAND PRIX с турнир в категория до 75 кг се провежда в “Двореца на културата и спорта” във Варна. Екшънът започва в 19 часа, а Sportal.bg ще го излъчва на живо.

Основният акцент на галата е историческият турнир по кикбокс в категория до 75 кг с участието на трима българи - Жулиен Риков, Константин Стойков и Виктор Крашевски.

Диян Димитров пък ще бъде част от трите супер битки в допълнение към галавечерта.

Ето бойната карта на турнира при 75-килограмовите:

1/4-финал: ЖУЛИЕН РИКОВ - Карлос Барбоса (Бразилия)

1/4-финал: Константин Русу (Молдова) - Флорин Ламбаджу (Румъния)

Резервна битка: ВИКТОР КРАШЕВСКИ - Айбек Аманов (Казахстан)

Резервна битка: Фернандо Тигре (Португалия) - Давид Кинхефнер (Унгария)

1/4-финал: КОНСНТАТИН СТОЙКОВ - Жорди Рекехо (Испания)

1/4-финал: Хорхе Давила (Испания) - Кристиан Бая (ДР Конго)

Трите супер битки на SENSHI 30 (извън схемата на турнира):

Франческо Джая (Албания) - Янис Стофоридис (Гърция) (категория над 95 кг)

ДИЯН ДИМИТРОВ - Харалампос Дигкас (Гърция) (категория до 70 кг)

Мияги Хирокацу (Япония) - Само Петче (Словения) (категория до 70 кг)