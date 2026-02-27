Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. Константин Стойков пред Sportal.bg: Сърбят ме ръцете да вляза на ринга на SENSHI 30 GRAND PRIX

Константин Стойков пред Sportal.bg: Сърбят ме ръцете да вляза на ринга на SENSHI 30 GRAND PRIX

  • 27 фев 2026 | 20:39
  • 346
  • 0

Константин Стойков говори пред Sportal.bg преди големия турнир SENSHI 30 GRAND PRIX в категория до 75 кг във Варна на 28 февруари от 19 часа.

Стойков ще се изправи срещу испанеца Джордже Рекехо в битка за място на полуфиналите на надпреварата, в която участват още двама българи - Жулиен Риков е от другата страна на схемата и ще срещне първо Карлос Барбоса. Александър Крашневски е “резерва” със своята битка срещу Айбек Аманов и ако го победи, че чака шанс да се включи в основния турнир при контузия на някой боец.

“Нямам търпение вече да идва моментът на истината. Мина тежката подготовка, не беше никак лесно да се свалят килограмите, защото то никой не обича да го прави. Сега ми предстоят три възможности да се бия, защото ръцете ме сърбят да бъда на ринга повече време. Предишните ми срещи не бяха особено дълги и казвам на всички, че нямам търпение да прекарам повече минути на ринга”, каза Стойков, а пълното му изказване пред Sportal.bg вижте във видеото.

