Злати Чуканова продължава похода си към златото на "Странджа"

България има своя първи финалист на Купа „Странджа“. В категория до 51 килограма Златислава Чуканова ще боксира за златния медал в 77-ото издание на най-стария международен турнир по бокс в Европа. Носителката на трофея от миналата година показа класа и в типичния си стил, с много комбинации и активна атака, се наложи над класната боксьорка от Армения Ануш Григорян.

Злати взе комфортна преднина след първите два рунда. Това й даде възможност да е по-предпазлива в третия по пътя към победата с 3:2 съдийски гласа. Така утре Злати ще атакува нова титла в кариерата си. От златния медал я дели Феруза Казакова (Узбекистан).