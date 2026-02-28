Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. Злати Чуканова продължава похода си към златото на "Странджа"

Злати Чуканова продължава похода си към златото на "Странджа"

  • 28 фев 2026 | 15:00
  • 387
  • 0
България има своя първи финалист на Купа „Странджа“. В категория до 51 килограма Златислава Чуканова ще боксира за златния медал в 77-ото издание на най-стария международен турнир по бокс в Европа. Носителката на трофея от миналата година показа класа и в типичния си стил, с много комбинации и активна атака, се наложи над класната боксьорка от Армения Ануш Григорян.

Злати взе комфортна преднина след първите два рунда. Това й даде възможност да е по-предпазлива в третия по пътя към победата с 3:2 съдийски гласа. Така утре Злати ще атакува нова титла в кариерата си. От златния медал я дели Феруза Казакова (Узбекистан).

