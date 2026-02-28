Янев: Поведението ни беше скандално! Срам ме е от този мач

Наставникът на ЦСКА Христо Янев даде мнението си след поражението с 0:2 срещу Септември (София) в еfbet Лига. Бившият национал призна, че е много разочарован от поведението на "армейците".

"ЦСКА загуби в отношението си по време мача, не го изиграхме по добър начин. Избягахме от всичко, в което бяхме добри. Трябва да поздравим Септември и техния треньорски щаб. Заслужено изчакаха своя момент и нанесоха решаващ удар. Ние играехме много слабо. Не можем да подценяваме когото и да било, защото само преди няколко месеца бяхме ние на дъното на таблицата.

Ако има нещо хубаво е, че се случва точно сега, защото има време да реагираме. Начинът, по който играхме, вещаеше да се случи това, което се случи накрая. Ясно е, че когато един отбор губи ние като треньори носим вина за това нещо. Нещата, които направихме в мача не бяха достатъчни, за да стигнем до голова ситуация и да победим Септември.

Може би изхождат футболистите от това, че във всички мачове футболистите намираха път към вратата. Подходихме много лежерно, с много голямо самочувствие извън терена. Когато на терена подцениш дадена ситуация, винаги се стига до такъв изход. Имаме време да променим облика в следващите мачове, да работим, да анализираме. Не виждам да има някаква промяна от онова, което търсим като неща в първенството.

Трябва да поправим грешките си, да поработим до мача с Ботев (Враца), да променим най-вече отношението си и поведението си в тези мачове. Имаме план какво да правим, не трябва да залитаме много в двете крайното - не правим нещо различно от това, което правихме до този момент. Срам ме е и ме е яд от поведението на отбора", заяви треньорът на 31-кратните шампиони.

"Аз не съм подценил нищо. Поведението ни беше скандално и най-нормалното нещо се случи. Трябва да поздравим Септември, изиграха много добър мач, следваха си плана и заслужено стигнаха до двата гола. Проблемът е единствено и само в нас. Трябва да се борим със самите себе си, а не с отборите, с които играем. Къде не се получи? Отношението. Подготовката за самия мач. В часовете преди мача. Нещо, в което до този момент бяхме перфектни, днес оказа влияние. Не трябва да губим концентрация, трябва да подхождаме концентрирано във всеки мач, който ни предстои, защото днес видяхме, че Септември ни наказа. Усетих преди мача и имах разговор с футболистите, но тук вината е само моя. Не трябва да залитаме много в крайности - това са същите футболисти, които ги величаехме преди два часа.

Реакцията на Ето'о? Най-вероятно към него, към мен, към резултата и към много неща. Но не можем да се съобразяваме с кой на какво е ядосан. Всички работим за ЦСКА и трябва да разберем какви са ни приоритетите - клубът да се развива и да побеждава. Това е единственото, което ни води като работа. Не, предаване е силна дума. Не трябва да сме в крайностите, това се случва с всеки един отбор. Просто днес не подходихме както при предходните мачове. Имаме план, който следваме. Това може да бъде добър шамар, който да ни бъде поука и урок. Случва се сега, има още мачове до края на първенството, има и мачове за купата. Изключително много ни е яд за начина, по който допускаме загуба. Това е нещо, което не мога да преглътна. Мислил съм цяла седмица, говорили сме го, знаехме, че трябва да подходим сериозно. Лично мен ме е срам от този мач. Готвим се сериозно за следващия мач, нямаме право да подценяване когото и да било, колелото се върти много бързо - както сме горе в класирането, може да озовем на място, както в началото", каза още Янев след мача.