  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  Кои са младите български надежди на SENSHI 30?

Кои са младите български надежди на SENSHI 30?

  • 16 фев 2026 | 19:56
Юбилейното издание SENSHI 30 ще се проведе на 28 февруари от 19:00 часа в Двореца на културата и спорта във Варна и ще предложи първия в историята Grand Prix турнир на веригата в категория до 75 кг, както и три супер битки. На ринга на SENSHI 30 ще се изявят бойци от 13 държави - Япония, Азербайджан, Казахстан, ДР Конго, Португалия, Испания, Унгария, Словения, Молдова, Албания, Гърция, Румъния и България.

В надпреварата за първата шампионска титла на SENSHI Grand Prix до 75 кг ще участват 12 професионални бойци, сред които трима българи.

В основната схема на турнира на ринга ще излязат Константин Стойков и Жулиен Риков, а в резервните двубои ще се включи Виктор Крашевски.

Варнененски боец с амбиции за титлата 22-годишният Константин Стойков, 11-кратен шампион на България по кикбокс и трикратен победител в Pro Fight, ще се бие отново пред родна публика. Варненецът има две победи и една загуба в SENSHI и е категоричен, че ще даде максимума от себе си в историческия Grand Prix. В първия си квалификационен двубой той ще срещне сериозен съперник – испанеца Джорди Рекехо, световен шампион на WAKO за 2025 г. и многократен носител на световни и европейски титли.

Константин Стойков преди SENSHI 30: Готов съм да прибера пояса

Млада надежда от Добрич Другото българско име в основната схема е Жулиен Риков – двукратен световен и двукратен европейски шампион, както и 8-кратен национален първенец. Едва на 19 години, Риков вече има две победи в SENSHI и е сред най-перспективните родни бойци. Негов съперник в първия кръг ще бъде Гашам Мамадов от Азербайджан – дебютант на SENSHI с медали от световни първенства и световни купи на WAKO.

В резервните срещи ще видим и петкратният шампион на България по кикбокс, с последна титла от януари 2026 г. Виктор Крашевски. 19-годишният талант от София е и полуфиналист на Европейското първенство на IFMA през 2025 г. Той ще излезе срещу Айбек Аманов от Казахстан - победител в световната купа за аматьори KWU SENSHI от юли 2025 г. в категория до 75 кг и шампион на Азия по киокушин /2021, 2023 и 2025 кг/.

Българско участие и в супер битките Освен Grand Prix турнира, SENSHI 30 ще предложи и три супербитки, като в една от тях отново ще има българско участие. В категория до 70 кг по правилата на KWU FULL CONTACT на ринга ще излезе Диян Димитров, познат на публиката от дебютния си мач на SENSHI 26 Gladiators. 19-годишният боец от Добрич е двукратен световен шампион на WAKO и ще се изправи срещу представителя на гръцката школа Харалампос Дигкас – шампион по кикбокс на Гърция на ISKA и WKU.

