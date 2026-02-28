Легендата Краус пред Sportal.bg: Надявам се българин да стане шампион на SENSHI 30 GRAND PRIX

Легендата на кикбокса Алберт Краус си пожела пред Sportal.bg български победител в историческия турнир в категория до 75 кг SENSHI 30 GRAND PRIX на 28 февруари във Варна.

Бойците минаха кантара преди SENSHI 30

Краус е част от екипа на легендите на SENSHI, заедно със Семи Шилт, Ернесто Хуст, Анди Сауер и др.

Константин Стойков пред Sportal.bg: Сърбят ме ръцете да вляза на ринга на SENSHI 30 GRAND PRIX

Краус се надява някой от българските участници да спечели титлата - в основната бойна карта на 1/4-финалите са Константин Стойков и Жулиен Риков. Те ще се изправят съответно срещу Джоржде Рекехо и Карлос Барбоса, а схемата евентуално ги противопоставя на финала. Виктор Крашевски ще се бие с Айбек Аманов в една от резервните битки и ще чака своя шанс, ако някой от “титулярите” се контузи. Диян Димитров пък е част от супер битките извън турнира, като неговото предизвикателство е Харалампос Дигкас.

Ето какво сподели Алберт Краус пред Sportal.bg:

- Г-н Краус, добре дошли отново в България. Вие сте били тук толкова много пъти – може би вече се чувства като втори дом за вас?

- Да, със сигурност. Чувствам България като мой втори дом. Бил съм тук много пъти и не просто ми харесва – обичам да идвам тук.

Виктор Крашевски преди SENSHI 30: При мен няма скучни битки, обещавам победа

- Преди записа споменахте, че сте били и в други градове в България, не само тук във Варна – и не само за кикбокс събития, но и за боксови турнири. Можете ли да разкажете малко повече?

- Да. Бил съм няколко пъти в София за Купа „Странджа“. Това винаги е около февруари – турнир от много високо ниво, на който идват едни от най-добрите аматьорски боксьори в света. Наистина е страхотен турнир.

Звездите на SENSHI с тренировка преди екшъна във Варна

- Като говорим за големи турнири – SENSHI Гран при в категория до 75 кг, много класическа дивизия. Какви са вашите очаквания за този турнир? Неотдавна имаше Гран при при тежката категория, а сега сме в тази категория – какво очаквате?

- Много се вълнувам и наистина го очаквам с нетърпение. Какви са очакванията ми? Мисля, че утре ще видим истински фойерверки, защото тази категория е може би най-добрата или една от най-добрите в света, с бойци на изключително високо ниво. Със сигурност ще видим зрелищни двубои. Надявам се само момчетата да се разминат без много контузии и да могат да стигнат до финалите.

373 бойци, 119 нокаута и още смайваща статистика от SENSHI

- Ако си спомняте турнира при тежките категории в SENSHI преди две галавечери – там беше нещо изключително. Имаше много емоции, имаше и контузии, финалът беше много интересен. Смятате ли, че този турнир може да повтори това ниво, защото летвата е много висока?

- Мисля, че да. Но както и при тежката категория, и тогава много хора казваха: „Този ще спечели“ или „Онзи ще спечели“. А аз казах – не се изненадвайте, може би най-добрият боец няма да спечели турнира. Имах такова усещане още преди турнира, че младият турски боец може да го спечели. Те ми се смяха и казаха: „Не, той няма да спечели“. А аз им казах: „Запомнете ми думите“. В турнирите почти винаги очакваш едно, а се случва точно обратното. Затова е трудно да се каже кой ще спечели. Но знам, че в турнира има и много добри български бойци, така че се надявам да покажат най-доброто от себе си и да зарадват родната публика.

Кралят на SENSHI Grand Prix пред Sportal.bg: Тук са най-добрите бойци, в Турция ще се гордеят с мен

- Между другото, турският боец, който стана шампион, след това спечели и турнир в ONE Championship.

- Да, той се представя много добре. Дойде от тази платформа на друга и спечели, според мен, един от най-добрите мачове в света – срещу Криклия.

Изумителен турнир SENSHI Grand Prix за малко не завърши с фамозен обрат в стил "Роки"

- Ако говорим за самата категория – да очакваме ли по-технически и по-умели битки, а не толкова груба сила и агресия, както при тежките категории?

- Честно казано, нивото при средните категории е много по-високо от това при тежките. Уменията им са значително по-добри. Разбира се, тежките категории винаги са атрактивни за гледане и хората от години имат голям интерес към тях. Но при средните категории нивото е много, много по-високо.

За да направиш добър турнир при тежките, можеш да направиш един и често ще предположиш кой ще го спечели. Но при средните категории можеш да направиш три турнира и пак няма да знаеш кой ще победи, защото има много повече качествени бойци. Нивото е по-високо, уменията са по-добри. При тежките някои печелят заради издръжливост, други заради сила. При средните – те са силни, бързи и издръжливи. Целият пакет трябва да е завършен.

Кои са младите български надежди на SENSHI 30?

- Според вас утре ще спечели ли най-добрият боец или просто последният, който остане на крака?

- Това също е особеност на турнирите и Гран при форматите. Кой ще спечели? В повечето случаи печели този, който има най-много късмет в деня. Можеш да се контузиш още в първия рунд на първия мач, а понякога печелиш целия турнир без никакви травми. Никога не знаеш как ще се развие. Но именно това го прави толкова вълнуващо.

Надявам се утре да видим хубави битки. Би било страхотно, ако български боец спечели – заради родната публика. А те са млади момчета. Най-младият в турнира е на 19 години. Той е специален, наистина много добър. Според мен, още сега може би е най-добрият в турнира. Надявам се да има достатъчно опит, за да го спечели. Но със сигурност ще чуваме много за него в бъдеще.

SENSHI 30 с исторически Grand Prix до 75 кг

- Очаквате ли SENSHI да прави все повече турнири? Това ли е правилният път за кикбокса като цяло според вас?

- Да, мисля, че това е много добро нещо. Преди години, когато ние се състезавахме в турнири, това беше най-интересното за гледане. Всички бяха развълнувани. Сега SENSHI прави турнир на всяко събитие – това е страхотно. В момента това е единствената платформа, която го прави. Те са първите. Наистина беше супер идея.

- Изглеждате много развълнуван, че сте част от това.

- Разбира се. Щастлив съм, че съм част от компанията SENSHI. Със сигурност след няколко години всички ще знаят какво е SENSHI. Те ще бъдат сред най-великите в света.

- Това връща ли ви спомени от вашите златни години – когато печелехте турнири и бяхте най-младият шампион? Все още ли ви вълнува?

- Да, разбира се. Затова много добре разбирам как се чувства младият български боец. Ако трябва да избера някого, със сигурност бих избрал него. Той е толкова млад, гладен за успех и отдаден. За мен той е фаворит при всички обстоятелства. Но в турнир никога не знаеш. Надявам се утре най-добрият да спечели. И, както казах, искам той да усети това чувство толкова рано в кариерата си – това ще го направи още по-добър.

Кикбокс звездите Алберт Краус и Анди Зауер проведоха тренировъчен лагер във Варна

- Сега сте в ролята на пример за подражание. Уморявате ли се понякога от това хората да ви възприемат като легенда? Все още ли изпитвате вълнение от възможността да давате обратно на бойците и феновете?

- Понякога си зает и не ти се иска, но честно казано, това е едно много малко нещо – да се снимаш с хората, да отделиш малко време. За нас е дреболия, но за тях означава много и ги прави щастливи. Това никога не омръзва. Не мисля, че човек може да не се чувства добре от това.

- Бойците също са много развълнувани, че вие и другите легенди сте тук. Това е специално преживяване за тях. Беше ли така и за вас, когато бяхте млад боец?

Легендата Анди Зауер пред Sportal.bg: В турнири като SENSHI Grand Prix те "наказват" за победа

- Аз бях малко по-затворен в себе си, но го разбирам. Когато идваме тук и обучаваме момчетата, не мисля, че можем да ги направим много по-добри бойци за няколко дни. Това те трябва да го направят у дома със своите треньори. Но думите ни могат да ги мотивират изключително много – да опитат това или онова. И мисля, че това наистина ще им помогне в кариерите им.

- Много ваши колеги, след като се пенсионират и станат треньори или посланици на спорта, усещат нова вътрешна сила. Вие чувствате ли същия заряд в новата си роля?

- Да, разбира се. Това е начин да върнеш нещо на спорта. Всеки мой ученик, който излезе на ринга, аз съм напълно зад него и искам победа. Няма значение какво правя – винаги искам да съм най-добрият. Ако играем футбол – искам да съм най-добрият. Ако играем карти – искам да печеля. Винаги искам да побеждавам. Затова, когато отида с някого на ринга, не мисля „добре, това е опит за него“. Не. Искам да го направя по-добър и да победи. Същото е и сега със сина ми. Той е в професионалния бокс и има само една цел – да стане световен шампион. Може би след една или две години, но ще го направим бързо. Не искаме дълъг път – искаме директно на върха. Защото ако си най-добрият, трябва да победиш всички.

България има седем полуфиналисти на Купа „Странджа“

- Можете ли да разкажете малко повече за сина си – в коя категория е, какъв му е рекордът, на колко години е?

- Той е професионален боксьор от малко повече от една година. На 24 години е и има рекорд 10 победи и 0 загуби, 9 нокаута. Срещал се е с добри съперници. В бокса много хора в началото търсят противници с отрицателен рекорд. Ние почти винаги търсим съперници с положителен рекорд. Само веднъж се наложи да вземем боксьор с отрицателен баланс, защото нямаше друг вариант. Искаме да вървим нагоре в ранглистата и да стигнем топ 20. В момента мисля, че е около 40–45 място. Категорията е до 80 кг – полутежка. Според мен това е най-добрата категория в момента – с Бивол, Бетербиев, Бенавидес. Това са най-добрите. Тази дивизия съчетава скоростта на средна категория и силата. Затова смятам, че това е най-доброто място, където можеш да бъдеш. Очакваме с нетърпение да се срещнем с най-добрите – няма значение кога. Искаме да се бием с най-добрите.

- Пожелавам му много успехи и титли. Но за вас психически по-трудно ли е в тази роля, отколкото когато самият вие се биехте?

- Да и не. Аз винаги бях напрегнат и леко нервен преди мач. Но той не е нервен. Той има огромна увереност – казва: „Аз съм най-добрият и ще бъда най-добрият“. Тренирам с него, тренирал съм и съм се бил с хора от целия свят. И честно казано – не защото е мой син – не съм виждал някой на неговото ниво. Той е наистина специален. Имам пълно доверие в него. Ако след три седмици трябва да се бие с Бивол – ние сме готови.

Кикбокс легендата Алберт Краус за шампионския потенциал на сина му и растежа на SENSHI

- И накрая – кой ще спечели SENSHI Grand Prix?

- Както казах, винаги е трудно да посочиш конкретен човек. Има много добри бойци. Най-добрият или последният, който остане на крака – нещо такова ще бъде. Надявам се за българската публика това да е българин. Имаме Константин Стойков, Юлиян Риков, Диан Димитров – високият, който се би в първия мач. Харесвам го много и мисля, че може би вече е най-добрият в турнира, но не знам дали има достатъчно опит. Той е много млад. Но в турнир никога не знаеш.

- Вие все още сте най-младият победител.

- Да, и аз бях най-младият. Спечелих с голямо сърце, не защото бях най-умелият. В онзи ден имах най-голямото сърце. Стигнах до финала и го спечелих. Дори не знаех каква е наградата или как изглежда поясът. Бях там само да се бия – и всичко завърши много добре. Един от най-хубавите дни в живота ми.

- Благодаря ви много за това интервю и ви пожелавам всичко най-добро.

- Благодаря.