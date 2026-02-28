Барселона - Виляреал (съставите)

Барселона приема третия в класирането Виляреал в мач от 26-ия кръг на Ла Лига, който започва в 17:15 часа.

След като шампионите си върнаха първото място, сега те имат шанс да увеличат на 4 точки аванса си пред Реал Мадрид, който играе чак в понеделник.

Наставникът на домакините Ханзи Флик, за когото това е мач №100 начело на тима, залага на Феран Торес на върха на атаката за сметка на Роберт Левандовски. Педри отново е сред резервите, след като едва в миналия кръг се завърна след травма.

Виляреал излиза в нападение с Жорж Микаутадзе, който беше избран за играч на месец февруари в Ла Лига.