373 бойци, 119 нокаута и още смайваща статистика от SENSHI

От първото си издание на 23 февруари 2019 г. досега, международната бойна верига SENSHI организира 29 грандиозни издания, които бяха платформа за изява на най-елитните съвременни бойци. През тези 7 години на галавечерите се оформиха млади таланти и изгряващи звезди в бойните спортове.

Статистиката на веригата е наистина впечатляваща, затова споделяме част от най-забележителните цифри. 373 бойци от 59 държави са се качили на ринга на SENSHI, като любопитен факт е, че 14% от тях са българи.

Държавите с най-много представители след България са Испания, Франция, Румъния, Бразилия, Нидерландия и Сърбия. Италия, Tурция и Мароко също се класират в ТОП 10 със свои бойци на арената.

Сред професионалните спортисти, които са се били за веригата има 11 жени. Проведените до момента 29 издания на SENSHI показаха 347 битки и 119 зрелищни нокаута, а мнозина бойци изгряха на световната сцена и направиха впечатляващи дебюти.

Веригата излъчи шестима европейски шампиони определи първия си Grand Prix шампион тежка категория. Годината с най-много битки е 2023, през която публиката е проследила цели 71 мача.

Какво още предстои през 2026 година – пет големи Grand Prix турнира в различни теглови категории и още повече екшън. Вижте и обновената бойна карта на първия турнир до 75 кг, който ще се проведе на 28 февруари във ВарнаБойците в SENSHI Grand Prix

Бойната карта на турнира в лека категория до 75 кг, по правилата на веригата KWU FULL CONTACT, включва следните двубои:

Карлос Барбоса (Бразилия) срещу Жулиен Риков (България)

Константин Русу (Молдова) срещу Флорин Ламбаджиу (Румъния)

Джорди Рекехо (Испания) срещу Константин Стойков (България)

Хорхе Давила (Испания) срещу Кристиан Бая (ДР Конго)

Резервните двубои за SENSHI Grand Prix, победителите от които имат реален шанс да влязат в надпреварата за титлата са:

Айбек Аманов (Казахстан) срещу Виктор Крашевски (България)

Фернандо Тигре (Португалия) срещу Давид Кинхефнер (Унгария)

Победителите от първите срещи ще се изправят един срещу друг в полуфиналите, последвани от двубой за третото място и големия финал, който ще определи шампиона на SENSHI Grand Prix до 75 кг.