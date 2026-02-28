Популярни
Веласкес разкрива подхода на Левски за предстоящия тежък цикъл от мачове - на живо от пресконференцията на испанския специалист
Жулиен Риков пред Sportal.bg: Представях си как печеля титлата на SENSHI и това ще стане реалност

  • 28 фев 2026 | 10:43
  • 105
  • 0

Жулиен Риков заяви пред Sportal.bg, че ще направи мечтата си реалност на големия турнир SENSHI 30 GRAND PRIX във Варна.

Риков е на 1/4-финал срещу бразилеца Карлос Барбоса, а в схемата също е Константин Стойков, който започва срещу испанеца Джордже Рекехо. Двамата наши сънародници евентуално могат да се срещнат на финала в турнира до 75 кг. Виктор Крашевски ще участва в резервна битка срещу Айбек Аманов и при контузия на някого от “титулярите” може да се включи в основната схема.

“Подготовката не беше като останалите, защото се готвим потенциално за три мача. Аз постоянно си мечтая и си представям как ставам шампион на SENSHI 30 GRAND PRIX и сега това ще стане реалност”, каза Риков пред Sportal.bg, а пълното му интервю вижте във видеото.

