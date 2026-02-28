Жулиен Риков пред Sportal.bg: Представях си как печеля титлата на SENSHI и това ще стане реалност

Жулиен Риков заяви пред Sportal.bg, че ще направи мечтата си реалност на големия турнир SENSHI 30 GRAND PRIX във Варна.
Бойците минаха кантара преди SENSHI 30
Риков е на 1/4-финал срещу бразилеца Карлос Барбоса, а в схемата също е Константин Стойков, който започва срещу испанеца Джордже Рекехо. Двамата наши сънародници евентуално могат да се срещнат на финала в турнира до 75 кг. Виктор Крашевски ще участва в резервна битка срещу Айбек Аманов и при контузия на някого от “титулярите” може да се включи в основната схема.
“Подготовката не беше като останалите, защото се готвим потенциално за три мача. Аз постоянно си мечтая и си представям как ставам шампион на SENSHI 30 GRAND PRIX и сега това ще стане реалност”, каза Риков пред Sportal.bg, а пълното му интервю вижте във видеото.