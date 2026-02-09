Виктор Крашевски преди дебюта му в SENSHI: Искам да стане зрелищен бой

Виктор Крашевски гостува за първи път в студиото на "Sportal Fight Club". Кикбоксьорът ще дебютира на ринга на елитната международна верига SENSHI и откликна на поканата ни за интервю преди най-важната му битка при професионалистите до този момент.

19-годишният спортист ще участва в резервна битка на първия турнир в категория до 75 килограма на SENSHI. При победа в планирания му двубой срещу по-опитния Айбек Аманов (Казахстан) Крашевски може и да получи шанс да се включи в Гран При турнира, ако някой от бойците в основната схема се оттегли след първия кръг.

За Sportal.bg младокът сподели, че е изключително развълнуван и благодарен за възможността, която се открива пред него, а намеренията му са да се възползва по най-добрия нaчин от нея и да зарадва публиката в Двореца на културата и спорта със зрелищна битка.

Настоящият републикански шампион по кикбокс разбира, че три битки в рамките на една вечер са сериозно предизвикателство, но вярва, че е готов да се справи с трудностите на 28-и февруари в дебюта му на SENSHI. Крашевски е категоричен, че с треньорът му, Станислав Бахчеванов, ще създадат най-добрата стратегия за победа над Аманов и краен успех в турнира.

