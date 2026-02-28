Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. Цели 24 медала за България в първия ден от Bulgaria Open G2

Цели 24 медала за България в първия ден от Bulgaria Open G2

  • 28 фев 2026 | 21:03
  • 343
  • 0

България спечели 24 медала в първия ден от международния турнир по таекуондо Bulgaria Open G2, който стартира днес в София.

В него участват над 2500 състезатели от цял свят.

"Абсолютно всички опасни противници са тук. Който вземе медал тук е сигурен за Олимпиадата и сигурен за подиум. Това е най-голямото състезание, което някога сме организирали", каза Бинев и благодари на всички председатели на други спортни федерации, които присъстваха в „Арена София“.

"Това показва, че ако има нещо, което е обединено в България, това е спортът. Ако има хора, които истински се обичат и уважават по между си, това са хората от спорта", каза още Бинев.

В неделя ще се проведе и елитният детски турнир "Royal Open Kids", който е под егидата на световните кралски семейства.

